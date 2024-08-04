日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優高梨亞妖（たかなし亜妖）曾出道2年多，現在引退轉行當作家，並曾寫過同人作品，以及為AV作品撰寫劇本。面對日本男性熱切想與AV女優交往的狀況，她親揭AV女優私下的真實樣貌，認為「男人承受不住」。

▲高梨亞妖曾出道拍AV，現在引退改當專欄作家。（圖／翻攝自X）

有男性讀者詢問：「想與AV女優交往該怎麼做？」高梨亞妖總忍不住想勸「該醒一醒了」。她表示大部分AV女優，或是世上的女性，皆不是憑夜晚的技巧來選擇對象，首先金錢價值觀差別太大，很難談戀愛，AV女優憑自己能力賺錢，收入差異大或許一開始很順利，隨後會逐漸產生裂痕。此外，AV女優因為職業性質，看遍不同類型的人，如果本身是受歡迎的類型，選擇男性的範圍更大，「也有人把收入與人的能力化上等號，終究『高收入』是不可妥協的關鍵」，而心存提升技術就可以成功的人，其想法是幼稚的，與其上網搜尋技巧，不如把時間花在賺錢來得實際。

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此外，高梨亞妖提及，AV女優在鏡頭前風光，私下不可能一直笑容滿面，像個療癒天使。她表示AV女優過半數不是情緒不穩定，就是家庭有問題，還有就是本人與演出的角色是截然不同的性格。「當這3種情況中的任何一種長期存在於你身邊時，許多男人承受不住這種反差」。

高梨亞妖表示，過去也有與AV女優交往的成功例子，但是大多數男性都心存誤解，部分人以為「可能有機會」，於是狂送私訊，活動中說出讓女生為難的話，最糟糕是變成跟蹤狂等，過度的情感會給對方造成困擾，現實的戀愛才是最佳選擇，因此希望大眾把「與AV女優相戀」當作漫畫中才會發生的情節就好。