ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王彩樺帶女兒勁歌熱舞　白冰冰「妳可以退休了！」　腿軟下跪

記者葉文正／台北報導

由白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，王彩樺帶著「最美星二代」黃于庭，及饒舌歌手屁孩一起合作，把最華麗的表演搬進節目當中。當然王彩樺也表演自己的招牌歌曲〈保庇〉，將氣氛HIGH到最高點，陽帆大讚就是回憶殺，這首歌紅這麼多年再次親耳聽到，還是很熱血。

▲王彩樺(右)得知伴舞的都是歌手們讓她嚇得忍不住下跪感謝。（圖／民視提供）

▲王彩樺(右)得知伴舞的都是歌手們讓她嚇得忍不住下跪感謝。（圖／民視提供）

王彩樺看到伴舞的舞者竟然感動到飆淚下跪，原來後面穿著三太子的是歌手楊哲、陳思瑋以及台一線的東諺、阿玟，還有Give me five的人偶裝，讓王彩樺說真的非常不好意思，辛苦大家了。楊哲也分享說以前看到三太子跳舞很有活力，沒想到自己下來跳發現是這麼的辛苦，而且視野很窄只能從公仔嘴巴看出去，裡面又密不透風，很怕壞了表演緊張極了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王彩樺(右)得知伴舞的都是歌手們讓她嚇得忍不住下跪感謝。（圖／民視提供）

▲演古裝劇大夥笑開懷。（圖／民視提供）

王彩樺透露這一次很開心可以帶女兒黃于庭一起上節目，看到女兒為了節目認真練舞，也享受在舞台上，真的很感動，有一種幸福的感覺。因為舞台就是她生命中非常重要的一部分，希望女兒也可以在這舞台發光發亮。而黃于庭純熟又力道十足的舞蹈，讓眾人驚艷不已！白冰冰甚至脫口而出「彩樺妳可以退休了，後繼有人」

▲王彩樺(右)得知伴舞的都是歌手們讓她嚇得忍不住下跪感謝。（圖／民視提供）

▲王彩樺(右)與女兒黃于庭。（圖／民視提供）

這一次屁孩也為了跟天后王彩樺一起合唱〈熱線你和我〉，加入自己創作rap，屁孩透露自己把前輩王彩樺的經歷一起寫進歌曲當中，用這種方式致敬，而表演當下也把王彩樺逗得笑到差點NG，站都站不住腳。王彩樺說這一次來上節目雖然錄影時間很長，但坐在旁邊看大家車輪戰的演唱，好過癮，搖滾區聽歌手唱歌，太快樂了。

節目當中也有邀請《台灣那麼旺》百萬歌星吉巴奈及鍾采穎，帶來膾炙人口的好歌曲，甚至在團體戰當中，吉巴奈跟蔡亞露帶來張惠妹的「開門見山」，將現場氣氛炒熱到最高點，而曾昱嘉、郭忠祐、陳思瑋帶來的「三心二意」，也讓現場成了大型KTV，台上台下一起大合唱，相當浪漫。

受觀眾喜愛的單元超級大學堂，更邀請知名歌仔戲演員陳昭香也帶著她的「最美二代」吳奕萱，雙雙粉墨登場！吳奕萱扮演后羿，射下九個太陽之後，向飾演皇帝的陳昭香領賞，王彩樺情義相挺，與白冰冰、陽帆一起飾演太監，三人的趣味鬥嘴，外加美麗的七仙女、可愛的嫦娥，讓畫面增添了無限美好的炫麗色彩！

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！

鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王彩樺, 黃于庭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟
  2. 王彩樺帶女兒勁歌熱舞　白冰冰「妳可以退休了！」　腿軟下跪
  3. 李佳穎懷孕7個月…渾圓孕肚曝光！　合體34年老友「也是藝人」
  4. 小嫻瘦到49公斤　腹肌見光體脂只有19　看到小戴哭也哭了
  5. 7歲Romeo找東西「連問昆凌3次」　周杰倫只被問：爸爸！媽媽在哪
  6. 李晧禎踮腳同框「AI美人」李珠珢　大跳三振舞！網暈：太香了
  7. 韓團鬼門開來台「8人觸飯店習俗禁忌」　隊長：完蛋，出大事了！
  8. 作家H不滿前女友爆料！　停戰4個月再開轟「餘生不想再見到妳」
  9. 2男星私下喊他「前夫哥」全放送！　徐海喬PO群組對話：看節目才知
  10. 羅志祥「3張合照5張抱抱」被罵爆！　親揭背後內幕：我怕丟臉

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366