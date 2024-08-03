王彩樺帶女兒勁歌熱舞　白冰冰「妳可以退休了！」　腿軟下跪

記者葉文正／台北報導

由白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，王彩樺帶著「最美星二代」黃于庭，及饒舌歌手屁孩一起合作，把最華麗的表演搬進節目當中。當然王彩樺也表演自己的招牌歌曲〈保庇〉，將氣氛HIGH到最高點，陽帆大讚就是回憶殺，這首歌紅這麼多年再次親耳聽到，還是很熱血。

▲王彩樺(右)得知伴舞的都是歌手們讓她嚇得忍不住下跪感謝。（圖／民視提供）

王彩樺看到伴舞的舞者竟然感動到飆淚下跪，原來後面穿著三太子的是歌手楊哲、陳思瑋以及台一線的東諺、阿玟，還有Give me five的人偶裝，讓王彩樺說真的非常不好意思，辛苦大家了。楊哲也分享說以前看到三太子跳舞很有活力，沒想到自己下來跳發現是這麼的辛苦，而且視野很窄只能從公仔嘴巴看出去，裡面又密不透風，很怕壞了表演緊張極了。

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▲演古裝劇大夥笑開懷。（圖／民視提供）

王彩樺透露這一次很開心可以帶女兒黃于庭一起上節目，看到女兒為了節目認真練舞，也享受在舞台上，真的很感動，有一種幸福的感覺。因為舞台就是她生命中非常重要的一部分，希望女兒也可以在這舞台發光發亮。而黃于庭純熟又力道十足的舞蹈，讓眾人驚艷不已！白冰冰甚至脫口而出「彩樺妳可以退休了，後繼有人」

▲王彩樺(右)與女兒黃于庭。（圖／民視提供）

這一次屁孩也為了跟天后王彩樺一起合唱〈熱線你和我〉，加入自己創作rap，屁孩透露自己把前輩王彩樺的經歷一起寫進歌曲當中，用這種方式致敬，而表演當下也把王彩樺逗得笑到差點NG，站都站不住腳。王彩樺說這一次來上節目雖然錄影時間很長，但坐在旁邊看大家車輪戰的演唱，好過癮，搖滾區聽歌手唱歌，太快樂了。

節目當中也有邀請《台灣那麼旺》百萬歌星吉巴奈及鍾采穎，帶來膾炙人口的好歌曲，甚至在團體戰當中，吉巴奈跟蔡亞露帶來張惠妹的「開門見山」，將現場氣氛炒熱到最高點，而曾昱嘉、郭忠祐、陳思瑋帶來的「三心二意」，也讓現場成了大型KTV，台上台下一起大合唱，相當浪漫。

受觀眾喜愛的單元超級大學堂，更邀請知名歌仔戲演員陳昭香也帶著她的「最美二代」吳奕萱，雙雙粉墨登場！吳奕萱扮演后羿，射下九個太陽之後，向飾演皇帝的陳昭香領賞，王彩樺情義相挺，與白冰冰、陽帆一起飾演太監，三人的趣味鬥嘴，外加美麗的七仙女、可愛的嫦娥，讓畫面增添了無限美好的炫麗色彩！