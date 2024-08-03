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尪動脈破裂險死…澳洲ICU被當「吸毒仔」　賭王千金何超儀全說了

記者黃庠棻／台北報導

「賭王之女」何超儀影視歌三棲，也獨立製作多部電影作品。與演員老公陳子聰結婚20幾年仍相當恩愛，只不過日前丈夫大動脈爆裂，當時緊急送醫手術，並且險些截肢。今（3）日何超儀久違在台灣亮相，參與電影《怨泊》記者會採訪也進一步談及此事。

▲何超儀恐怖片《怨泊》電影海報，因「過度恐怖、倒吊效果具有危險性」遭禁。（圖／852Films提供）

▲何超儀來台宣傳《怨泊》。（圖／852Films提供）

何超儀先前曾在採訪中提到，陳子聰2016年發現肝硬化，但發現得早，很快痊癒，後來又得了直腸炎，因此身材消瘦。為了健康，陳子聰揮別老菸槍徹底戒菸，並且飲食清淡，直到2022年10月去澳洲探親時，意外進入ICU，生了一場大病。

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▲▼何超儀與老公陳子聰感情恩愛。（圖／CFP）

▲何超儀與老公陳子聰感情恩愛。（圖／CFP）

在採訪中，何超儀進一步透露，當時她人正在參加釜山電影節，沒想到接到公公的電話，告知陳子聰進了ICU，醫生甚至警告「不開刀的話會死」，讓她緊急取消後續所有的工作，在釜山等了好幾天才成功買到澳洲的機票。

▲何超儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲何超儀進一步透露老公先前的病況。（圖／記者黃庠棻攝）

談到陳子聰住進ICU病房一事，何超儀透露澳洲的加護病房住的多是吸毒的病人，感受到當地的醫護「戴著有色眼鏡」看待老公，因為當地醫護找不出老公生病的原因，也誤會丈夫是個「吸毒仔」，並沒有太過積極地醫治，所幸她趕緊求助香港的醫護，才得以讓整個狀況變好，最後老公走出加護病房時，醫護人員還驚嘆「這是愛的力量」。

▲何超儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲何超儀進一步透露老公先前的病況。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，何超儀談到陳子聰眼神流露滿滿的心疼，當時就算醫生告知她老公「可能會死掉」，但她總是給予對方滿滿正能量，這些話都不會跟丈夫講，回想一路走來的崩潰，認為對方的康復是一種奇蹟，大方放閃陳子聰是「一個戰士」。

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何超儀, 怨泊

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