葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

記者葉文正／台北報導

歷經多日的遛狗衝突風波，《流星花園》女星葉安婷透過好友經紀人陳孝志表示，將提告對詹女士提起誹謗和對小孩精神重大賠償的訴訟。原因是詹女士在媒體上對葉安婷進行了重大誹謗以及對小孩子的精神傷害，並製造不實報導，已對她及其家人造成了嚴重的傷害。

▲葉安婷跟遛狗民眾起衝突。（圖／葉安婷提供）

葉安婷指出，由於詹女士的惡意行為，她的雙親已經生病，父親胰臟癌，母親因糖尿病雙眼幾乎都看不清楚，需要每天去公園帶雙親復健散心，因為詹小姐在各大媒體以及與狗有關的社團中惡意誣衊、說謊和扭曲事實，張貼不實言論，還在葉安婷住家附近向所有鄰居散布不實文章，試圖博取大家的認同與同情，造成附近的鄰居對他們指指點點，使得她的父母現在已不敢出門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉安婷跟遛狗民眾起衝突。（圖／葉安婷提供）

葉安婷強調，「我從未踹過詹小姐家的狗，更沒有賞詹xx巴掌。當下為了保護自己的孩子跟母親過程中，詹小姐用它尖銳的指尖狠狠抓傷我的手，我想每個人在這種情況之下，一定會把手抽離，卻被詹小姐說成賞巴掌，還踹狗？本來我覺得詹小姐可能在精神上有一些問題，所以想說算了，但沒想到對方心機如此深重，企圖煽動狗狗社團以及我們住家的左右鄰居支持她，同情她的狗。」

▲葉安婷秀出傷勢。（圖／葉安婷提供）

葉安婷提到，詹宜蒨小姐在公眾媒體上製造不實言論，導致她及其孩子受到網路攻擊霸凌，她強調，這些不實報導引發了大量的言論攻擊，甚至攻擊她年幼的孩子和年邁的母親。她表示，曾經看到過許多主人帶著家犬攻擊路人的事件，但這些都是可以避免的。

▲葉安婷秀出傷勢。（圖／葉安婷提供）

葉安婷說她教育孩子不要隨便去摸不認識的狗，但詹小姐認為他家的狗不會咬人也不會有傳染病，「因此而憤怒的對我媽吵鬧與對母親教育，孩子才不到兩歲，卻因為這些不實報導遭到攻擊，這對我來說是無法忍受的。」葉安婷指出，詹小姐的行為已經對她孩子的心理造成了嚴重的影響，也已帶孩子去看醫生。

葉安婷質疑詹小姐為什麼要利用狗來編造不實的言論報導，而博取大眾的同情，「不能因為我過往是藝人，就想要金錢與情緒勒索，並對此表示強烈不滿。狗是人類的朋友，我也養過狗，我自己都也曾幫助流浪狗做慈善捐贈的人，但孩子是生命也是她親生的，詹小姐的言論讓大眾誤解而抵毀她和她的孩子，這對我來說是無法容忍的。」