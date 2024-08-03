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Hani愛慘先求婚：跟我結婚嗎？　9月嫁醫生未婚夫⋯如今爆婚禮延期

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團EXID出身的成員Hani於5月對外發表結婚訊息，她與大10歲的醫生男友梁在雄於2022年認愛，兩人交往4年、感情穩定，婚訊發表時受到眾人祝福。怎料，近日爆出男友精神科診所醫死人，兩人婚期恐有變化，更有媒體再次挖出過去男方的放閃言論，這段姻緣其實是Hani主動求婚的，如今卻因未婚夫診所的醫療糾紛蒙上一層陰影。

▲Hani預計9月嫁醫生未婚夫，如今爆婚禮延期。（圖／翻攝自Channel A、Hani IG）

▲Hani預計9月嫁醫生未婚夫，如今爆婚禮延期。（圖／翻攝自Hani IG）

Hani與梁在雄相差10歲，兩人戀愛初期愛得低調，交往2年才在2022年被曝光戀情，兩人穩定交往4年即將在9月步入婚禮殿堂。由於梁在雄是知名的通告咖精神科醫生，是大眾的熟面孔，他7月出演節目《四人餐桌》，話題聊到兩人求婚的儀式，他害羞表示：「是那位朋友（Hani）求婚的。」

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梁在雄過去曾經問到女友「跟我結婚如何」，但當時Hani回答他「我還沒有做好準備當別人的妻子」，他不想給女生壓力，便再也沒有開口提到，在那之後1年左右，兩人在某次的聊天話題中，Hani突然主動問：「要和我結婚嗎？」梁在雄感性表示：「我很感謝，也覺得她很帥氣，Hani好像在那之後苦惱了1年的時間。」

▲梁在雄透露是Hani先求婚。（圖／翻攝自Channel A）

▲梁在雄透露是Hani求婚的。（圖／翻攝自Channel A）

主持人打鬧地虧他「被求婚的男生感覺如何？」梁在雄回答：「對那部分感到更確信。」他在節目上放閃告白：「Hani一直都朝著想變成更好的人而努力，不會讓陪在身邊的人感到難受，而是更自由、變得更幸福的人，她活著的方向很帥氣，我也想那樣活著。」字句間感受到他對Hani滿滿愛意。

▲▼ Hani主動問梁在雄「要跟我結婚嗎？」。（圖／翻攝自Channel A）

▲Hani主動問梁在雄「要跟我結婚嗎」。（圖／翻攝自Channel A）

然而，梁在雄的診所「Ｗ真醫院」近日爆出醫療糾紛，死者母親曾在診所下方舉牌抗議，他卻從不正眼看對方，連一點慰問都沒有，直到糾紛被媒體爆出後，梁在雄才出面道歉，更令家屬心寒的是，女兒死後短短4天，梁在雄便發佈與Hani的婚約，讓人無法接受。如今爆出梁在雄與Hani的婚約恐延期，但經紀公司低調回應「難以確認」，並未給出正面解答。

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