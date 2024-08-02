印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

記者劉宛欣／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）8月6日至8日在台北南港展覽館參加亞洲區塊鏈高峰會並公開演講， 現在人已經在台灣的他，接受採訪時，預測了台灣的國運及台海危機的時間點，但他用樂觀的態度鼓勵台灣人：「我確信台灣人會為自己的主權而戰，台灣是世界上光明與民主的燈塔，它必須留下，也一定會留下」。

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

根據《民視新聞網》報導，阿南德受訪時談及台灣未來，提到自己讀了台灣的星盤，他表示：「台灣的國家認同永遠不會消失，它一直都會存在，無論發生什麼外部威脅，我相信台灣永遠都會保持一個獨立而強大的地方。」即使政府被接管「台灣靈魂仍會保留」，不過2025年以後，台灣會面臨一些令人擔憂的根本上的變化，可能是南海衝突或某種攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿南德預言台海局勢。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

兩岸關係在近年來，一直是國際上矚目的焦點。阿南德對此也做出預測，指出「2028年至2032年間」可能發生變動，不過他還是鼓勵台灣人民保持信心「我確信台灣人會為自己的主權而戰，台灣是世界上光明與民主的燈塔，它必須留下，也一定會留下」。他還強調只要台灣人民團結一致，就能避免全面入侵，而這段時間非常關鍵，必須很小心。

亞洲區塊鏈高峰會(ABS2024)將於8月6日至8月8日，於台北南港展覽館舉行。同時，亞洲區塊鏈高峰會也邀請前數位發展部部長唐鳳、以太坊創辦人維塔利克·布特林（Vitalik Buterin）及印度神童阿南德（Abhigya Anand）等知名人物。