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獨家／王思佳女兒生日宴　全家出動母女穿公主裝見客

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳女兒小王美今天歡度3歲生日，王思佳不僅帶女兒買了一大堆玩具跟生日禮物，也邀請眾好友，包括庹宗康夫妻、楊晨熙、章家瑄、成語蕎、LALA、Julie與Angie母女檔等好友，以及經紀人小瑋全家，都到場同歡，王思佳還穿上公主裝跟女兒競艷，自己也不好意思笑說：「到底我生日還她生日？好好笑。」

▲王思佳邀請眾好友一起參加女兒生日宴。（圖／記者葉文正攝）

▲王思佳(右三)邀請眾好友一起參加女兒生日宴。（圖／記者葉文正攝）

王思佳說，今天的公主裝是她39歲生日穿的，「我女兒3歲竟然找到跟我一樣的洋裝，雖然不同牌子，但是當媽的我趁機再拿出來秀，只不過當年是辣妹青春照，現在變母女服，加上小王美現在有上課，比較社會化，就約了很多朋友一起出來吃喝玩樂，讓女兒習慣有朋友的場合。

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▲王思佳邀請眾好友一起參加女兒生日宴。（圖／記者葉文正攝）

▲王思佳跟女兒都穿公主服。（圖／記者葉文正攝）

談到小王美未來規劃，王思佳說：「我們家妹妹，因為爸爸的關係是美國籍，要念歐洲學校的話也有考量，畢竟要看她的狀態，現在先念幼幼班，先看她適應的情況，只是目前沒有想要動她熟悉的環境，我要看女兒最後做什麼選擇，再做決定。」

▲王思佳邀請眾好友一起參加女兒生日宴。（圖／記者葉文正攝）

王思佳(右起)與Julie及Angie一起合影。（圖／記者葉文正攝）

王思佳也提到當年媽媽布蘭妮對她的教育方式：「當年就是珠算、心算、繪畫班都要上，也沒問我們喜不喜歡，我就會問女兒喜歡什麼，她喜歡比較重要。昨天已經帶女兒買玩具店，一整棟都逛，能買的都買過一輪，今天她可以交朋友也很開心。現場還有調酒，我跟朋友們可以喝，還準備了拍貼機，隨拍隨印，不然辦生日就是拿禮物拍拍而已，能夠留下回憶也很好。」

▲王思佳邀請眾好友一起參加女兒生日宴。（圖／記者葉文正攝）

▲小朋友們在遊樂區玩得很開心。（圖／記者葉文正攝）

慶生宴也帶女兒到場的章家瑄說，女兒現在才5歲，但是已經很活潑，但是很乖，所以讓女兒也去學網球等運動，曬得一身黝黑，因為先生有183公分，所以擔心女兒未來長太高，也不敢讓她吃太多紅肉，才5歲已經125公分，看起來像國小二年級的小學生。

女兒剛兩個月大的楊晨熙，則說自己雖然生了小孩，但是會適時讓自己放風，例如之前已經去日本跟馬來西亞遊玩或工作，而且自己根本沒時間閒下來，除了照顧女兒，還有貓狗要養，想要靠老公幫忙根本不可能。

Julie今天也帶女兒Angie出席生日宴，透露Angie即將出片，Julie感嘆，帆哥現在就是輕鬆做演藝事業，反而要操心兒女，女兒走歌手路線，兒子則是在國外發展，只要他們都開心就好。

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