記者張筱涵／綜合報導

韓團ITZY成員留真日前更新10張工作空檔的自拍和側拍照，第一張更是拉近滿版半臉的構圖，沒想到作曲家Friday（姜正勳）卻留言要她去打肉毒，因此引起爭議。而他發現引起粉絲不滿後，隨即將留言刪除並將自己的Instagram留言功能關閉，最後是留真透過付費聊天軟體替他澄清。

▲留真。（圖／翻攝自Instagram／iamfinethankyouandryu）



留真在ITZY忙於世界巡迴演唱會的期間拍了許多照片，10日大方分享10張側拍和自拍，個性搞怪可愛的她第一張更選擇了露出俏皮表情的滿版半臉照，其他照片可見還有身穿表演服的側拍，和休息時間的休閒照。不過，曾製作ITZY熱門曲〈DALLA DALLA〉、〈Wannabe〉、〈LOCO〉、〈Sneakers〉等的作曲師Friday卻留言說「留真啊，去打肉毒吧」，這個留言被粉絲認為是在暗諷留真臉胖，引起不滿。

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不只Friday的留言下充滿罵聲，個人Instagram最新貼文下也都有反彈聲浪，他也在發現後將留言刪除外，也將自己的Instagram留言功能關閉隱藏，就此沒對這件事情發表意見。而留真則在付費聊天軟體上幫忙解釋，Friday已經親自道歉，對方其實是想稱讚她很美，但又覺得直接這樣表達有些肉麻便開了玩笑，同時，Friday也向粉絲致歉。