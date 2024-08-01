陳曉東回家坦承「家徒四壁」　主持人尹翔聽了情緒激動

記者葉文正／台北報導

香港歌手陳曉東將在9/28號在台北小巨蛋舉辦《REFLECTION心有獨鍾30週年》演唱會，這次為演唱宣傳特別受邀到《小記者大明星》受訪，主持人尹翔提到當年陳曉東從香港一路紅到台灣來，堪稱是90年代的人氣男神，當時許多歌曲至今都還是經典中的經典。

▲陳曉東接受訪問。（圖／三立提供）

在節目中陳曉東也分享了許多關於歌曲的故事，像是自己創作的廣東歌曲，還有自己的保養秘訣，而這次演唱會的舞台設計也將帶來全新的3D科技感效果。陳曉東表示：「演唱會設計了一些3D雷射效果，可能會使用手套發出雷射與觀眾互動。」

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▲陳曉東與尹翔玩遊戲。（圖／三立提供）

過去陳曉東給人的印象，總是陽光清新，尤其是那迷人又會勾人的電眼，當年可是擄獲不少粉絲的心，而如今他出道30週年，即將要舉辦演唱會，也被主持人尹翔問到怎麼保養自己，陳曉東對自己的要求，可不輸時下年輕男團的弟弟們，除了不吃澱粉、戒糖之外，就連愛喝的拿鐵，也改成黑咖啡，另外也定期運動。

▲陳曉東說家中沒有任何家具。（圖／三立提供）

陳曉東還為了這次的演唱會，開始密集重量訓練，還特別請老師來教他皮拉提斯，最重要的就是保持好心情，而且陳曉東對於自己的身材，也一直嚴格控管，偶爾來到台灣，雖然還是嘴饞，想要吃一些台灣小吃，不過也笑說「以前來台灣宣傳的時候，都很喜歡去吃清粥小菜，那時候真的好喜歡，每天都一直吃，還有鴨舌頭啊、黑輪啊」，但目前為了演唱會，必須要先嚴格控制飲食。

另外，陳曉東在節目中也聊到，「自己其實也是半個台灣人，除了媽媽本身是苗栗人，老婆王妤嫻也是台中人，在台灣置產的房子，過去曾經想要賣掉，後來沒有賣，又空了很多年，這幾年私底下有來過幾次，就把這間房子稍微裝潢一下，讓人可以進去住，不過傢俱是沒有的，所以這次我來辦演唱會，住進去就是家徒四壁，真的就只有四面牆」。

而主持人尹翔也笑說「這樣怎麼住人？」陳曉東也很可愛的回答，「我本來是打算出租，但現在要著，我就買了一個充氣的床，結果化妝師來幫我化妝的時候，也很驚訝，想說竟然是這個樣子，然後我就跟他們說，如果不介意的話，可以自己帶坐墊來，我不是騙你，是真的沒有地方坐」。