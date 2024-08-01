林志穎認了：Kimi已經比我高　14歲帥兒「狂打籃球」真實身高曝光

記者黃庠棻／台北報導

「不老男神」林志穎2010年與陳若儀結婚，育有大兒子Kimi、及雙胞胎Jenson、Kyson，先前登上大陸綜藝節目《披荊斬棘》人氣翻漲，獲得外界高度關注。今（31）日他出席醫美品牌代言記者會，也談到先前暑假帶小孩到美國旅遊的趣事。

▲林志穎參加醫美品牌代言人記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林志穎透露小孩放暑假，已經帶著3個兒子到美國旅遊，一家人到迪士尼觀光，先前陳若儀曬出他跟大兒子Kimi的背影，兒子高挑的身材受到許多網友關注，今（31）日他坦言「Kimi已經比我高了」，表示目前大兒子已經長到175.3公分，確實已比172公分的他還高了。

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▲林志穎透露Kimi身高已經比他還高。（圖／翻攝自Instagram／@kellymermaidchen）

不僅如此，林志穎也表示目前才14歲的Kimi，很努力地在讓自己長高，相當勤勞地打籃球，期望可以長到183公分，他笑說「幸好Kimi基因像到媽媽，不是像到我」。另外，林志穎透露這趟美國行還去了拉斯維加斯，一家人一起遇到48度熱浪，雖然天氣炎熱，但也是一次特別的體驗。

▲林志穎暑假帶著小孩到美國玩。（圖／記者黃克翔攝）