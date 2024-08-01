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獨／廖介山南漂睡工地催生「真善美戲院」　最後營業日影迷排隊告別　

記者蕭采薇／專訪

台南第一間藝術電影院「真善美戲院」將於8月1日結束營業，消息一出讓不少影迷相當感傷，紛紛進場看電影「告別」。真善美劇院經理廖介山曾擔任電影公關，也曾是演員鄭人碩的經紀人。回顧這六年的「南漂」人生，廖介山笑說，當初自己根本是睡在工地裡。

▲台南「真善美戲院」經理廖介山。（圖／廖介山提供、攝影／桑杉學）

▲「真善美戲院」經理廖介山從台北「南漂」，甚至睡在工地中。（圖／廖介山提供、攝影／桑杉學）

廖介山在藝術片商「海鵬影業」工作13年，因緣際會下，中影想在台南開設藝術電影院「真善美戲院」，他在當時老闆姚經玉的鼓勵下，決定接下這個超級任務。廖介山說：「姚哥（姚經玉）覺得我學的也差不多了，是時候出來歷練一下。」

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沒想到這個歷練，還真的開啟了一段不平凡的「南漂人生」。廖介山回憶，剛到台南時，他沒有租房，而是就在當時還在施工的戲院中，簡單在只有自己辦公室擺張床。只有床墊和最基礎的床架，湊合著就這樣睡了。

▲▼台南「真善美戲院」最後營業日。（圖／廖介山提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南「真善美戲院」最後營業日。（圖／廖介山提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

廖介山說：「就是每天睡完，就要把床墊和床架立起來，或者收到儲藏室裡，根本不可能還鋪床罩那些，就是沒有辦法睡得很安穩。」經過兩個多月，施工總算有了些雛形，但戲院裡真的不適合當作住宿地。

廖介山笑說：「我半夜想上廁所，從房間走出去還要走50公尺。只有我一個人在，黑漆漆又空蕩蕩的，很可怕欸！」不幸中的大幸，是戲院左右兩邊的巷子各有一間宮廟，「我覺得就有神明在兩邊保護我。」

▲▼台南「真善美戲院」最後營業日。（圖／廖介山提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南「真善美戲院」最後營業日。（圖／廖介山提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

廖介山坦言，原本「真善美戲院」的原址，也不會再交由其他戲院業者經營，台南真的要告別一間電影院了。而在宣布結束營業後，不少看電影看到變熟客人也特地來告別。廖介山說：「還有影迷帶著飲料來請我們喝，這裡的人情味，是我最捨不得的。」

 

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真善美戲院, 廖介山, 台南真善美戲院

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