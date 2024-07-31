柯有倫看恐龍展女兒被嚇哭　「彈跳到爸爸身上」畫面曝

記者葉文正／台北報導

由寬宏娛樂主辦的「侏羅紀X恐龍光影展」，結合逼真數位科技、多樣化的互動體驗，逛展人潮塞爆士林科教館。歌手柯有倫也特地抽空，和老婆一起帶上寶貝女兒來朝聖！一到展場看見如此震撼又真實的恐龍，讓柯有倫愛女太震驚，一度嚇哭，還突然「彈跳到爸爸身上」模樣超萌。而在體驗現場各式各樣與恐龍的互動遊戲時，竟一度太開心「玩到不想走」，讓柯有倫直呼「真是個放電的好地方」，是爸爸媽媽暑假最開心的時刻！

▲柯有倫帶女兒朝聖侏羅紀X恐龍光影展女兒彈跳到他身上。（圖／寬宏娛樂提供）

談到一家人逛展最印象深刻的地方，柯有倫表示有一條非常長的「古代水域走廊」，可以看到史前巨怪滄龍、蛇頸龍、滑齒龍們自在穿梭的樣子。更說：「我跟女兒在裡面來來回回跑了好幾次！小朋友也可以360度的欣賞，能夠吸引他們目光的東西就是最棒的！」，尤其最近室外天氣非常炎熱，常常找不到下午可以帶孩子去玩的地方，有冷氣的「侏羅紀X恐龍光影展」，有的看又有得玩，真的非常推薦一家人來體驗欣賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯有倫帶女兒看展。（圖／寬宏娛樂）

柯有倫一家人今日逛展，便深深陷入恐龍的震撼魅力之中，其中展場的擬真沉浸式科技，讓人彷彿身歷其境在侏羅紀的感官震撼，仰頭觀望就可以看見翱翔在天空中的翼龍群！更是結合8項互動式體驗，體驗和恐龍比力氣、捕捉恐龍、化身翼龍體驗用力振翅的飛翔感。同時身為旅遊達人的柯有倫，更是對展覽整體給出了「90分」的高評價！

▲柯有倫帶女兒看展放電／寬宏娛樂）

談到最近的新計畫，柯有倫也神祕透露，8月自己將會和好兄竇智孔發行一首全新的單曲，是非常應景、適合在夏天全家人一同歡樂的一首歌，希望大家可以多多期待！