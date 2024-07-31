《流星花園》女星遭控「打民眾巴掌」　曬傷照還原衝突過程！

記者黃庠棻／台北報導

女星葉安婷曾出演《流星花園》、《再見螢火蟲》等偶像劇，後逐漸淡出演藝圈，在2021年底閃嫁交往8個月的老公Tony，並於隔年9月迎來兒子。怎料，近日她卻被爆料在林口的公園散步時，與牽著兩隻柴犬的飼主起衝突，《ETtoday星光雲》也致電詢問她，還原了當晚的狀況。

▲葉安婷曾演出《流星花園》。（圖／翻攝自Instagram／ann_y714）

《ETtoday星光雲》致電詢問葉安婷，她透露當晚帶著媽媽跟一歲多的小孩外出散步，途中兒子看到一名牽著兩隻柴犬的女飼主，出於好奇想要觸摸狗狗，但因為她的家人曾有過被狗攻擊的經驗，加上兒子年紀還小，便趕緊將兒子抱起來離開，同時告訴兒子「突然摸狗狗，狗狗會嚇到，會咬人喔」。

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▲葉安婷帶著媽媽跟兒子出門散步。（圖／翻攝自Instagram／ann_y714）

沒想到，該名女飼主聽到葉安婷教導兒子的話語，馬上拉著狗狗衝上前，怒喊「你們這樣教小孩是不對的」，還多次罵葉安婷的媽媽是「老太婆」。一聽到自己媽媽被罵，葉安婷馬上衝上前維護母親，質問「為何要罵我媽媽」，怎料女飼主動手一揮，在她的手臂上留下兩條鮮紅的抓痕。

▲葉安婷跟遛狗民眾起衝突。（圖／葉安婷提供）

而葉安婷見狀，也趕緊下意識地將女飼主的手推開，沒想到對方竟將這個舉動說成了「打巴掌」，甚至立刻打電話報警，還揚言要「告她告到底」，而她也獨家提供被抓傷的傷痕照，由於對方指甲尖銳，在她的手臂上留下兩條鮮紅的抓痕。

▲葉安婷跟遛狗民眾起衝突。（圖／葉安婷提供）

對此，葉安婷無奈表示，由於女飼主堅持提告，她目前已經到警局做完筆錄，而她也因為被對方抓傷，同樣對對方提告，雙方的糾紛目前就交由法律處理，她也表示只是出門散個步，沒想到還發生這樣的意外，感到相當無奈。

▲葉安婷曬出被抓傷的血痕。（圖／葉安婷提供）

此外，葉安婷還遭到女飼主指控，說她威脅「妳罵我媽是老人，小心我踹妳狗」，她被問到是否有這個情況時，則傻眼表示自己根本沒有說這句話，強調自己熱愛小動物，怎麼會無故說要踹狗，直呼「那是女飼主自己編的」，認為對方就是要把事情鬧大。

▲葉安婷曬出被抓傷的血痕。（圖／葉安婷提供）

不僅如此，葉安婷強調「我捍衛自己兒子跟媽媽錯了嗎？她只是不爽自己的狗被說會咬人」，並表示大家都知道老人家跟孩子本來就需要保護，直呼「我自己也很愛狗，但問題是今天她為了狗而去辱罵我媽媽，跟狗去傷害我兒子，難道這樣子是對的嗎？」

講起兒子，葉安婷說道「我只是保護我的小孩，他才一歲10個月，走路都會跌倒，看到中型犬把小孩抱起來很正常」，直呼自己只是「一個保護自己小孩的母親」，但對方一直挑釁，她坦言「我也很愛動物，但動物也是會有情緒，我們保護自己小孩很正常，對方情緒失控大罵人 、罵我媽媽，我小孩有被她嚇到，一直打自己的手，整件事情我都沒有針對性去針對狗狗」。