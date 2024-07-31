吳宗憲小女兒脫了！「轉正面解放比基尼」上圍被看光 濕身被拍激辣

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年難得曝光家中三姊妹的合照後，二妹Vivian、小妹Olivia的高顏值立刻成為關注焦點。近日格外引起討論的是，Olivia在社群網站上傳一系列比基尼辣照，難得解放好身材！

▲Olivia在海邊拍辣照。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



照片中，可以看到Olivia身處海邊，原本穿著杏色細肩帶短洋裝，若隱若現出內搭的棕色比基尼，從上往下、從側面拍攝的邪惡角度，剛好能窺見渾圓胸型和美背。

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▲▼Olivia解放好身材。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



踏進泳池後，Olivia脫掉短洋裝，完整露出比基尼，相當映襯她的膚色之外，也襯托出纖細腰身，平坦小腹隱約還能看到馬甲線，高腰三角泳褲完美展現出穠纖合度的雙腿線條。

▲Olivia脫掉外搭的小洋裝。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



事實上，吳宗憲曾在節目中列出三個女兒的顏值排行：「老三是第一名，老二是第二名！」Sandy當場聽了不但氣噗噗，還開玩笑抱怨小妹長得超漂亮，導致爸爸忽略她到一個地步。

▲Sandy曾難得曝光三姊妹合照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）