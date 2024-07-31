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小吳「哭得淅瀝嘩啦」認了想回家！低調PO受苦片：這就是我的初衷

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，10日被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，即便已數度道歉，仍在網路上鬧得沸沸揚揚。他30日低調更新頻道，並吐露這是自己近期很喜歡的影片，「這就是我的初衷。」

▲▼小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳低調上傳新片並寫下「這就是我的初衷」。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳在YouTube上傳新影片「富國島受苦之旅」，他透露這是粉絲兩個月前一起投票選出的最想看影片，「我們真的衝了」，過程雖然艱辛但也很搞笑，是他最近很喜歡的片，「希望可以帶給大家歡樂」，而這也是他身穿創作者的初衷。

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▲小吳是百萬YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

最令小吳感動的是，媽媽悄悄在社群網站發文鼓勵他：「加油！人非聖賢，無法面面俱到。你是有才華的，不認識你的人，不知道你有一種魔力，就是你會帶給別人歡樂。從小，你就喜歡用你的方式來讓別人開心。不要氣餒，雨過後就會天晴。繼續做你喜歡做的事。加油！好嗎？」

▲▼小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳看到媽媽的發文後爆哭。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳坦承一看到媽媽的貼文就「哭得淅瀝嘩啦」，讓他冒出想回家的念頭，「我明天就要回家。」不只有來自媽媽、粉絲的鼓勵，即將離職的社區管理員也準備禮物給他，讓他感動直呼：「希望未來你們都過得很好，也謝謝你們的加油。」

▲▼小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳收到社區管理員的禮物。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

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