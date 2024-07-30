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楊勇緯遭開諧音哏「劉涵竹看不下去」！　罕見動怒：無聊玩笑

記者王靖淳／綜合報導

第22屆台北電影獎最佳編劇得主馮勃棣最近在社群發文，拿奧運柔道國手楊勇緯的名字開玩笑，貼文曝光後，引發外界討論，儘管事後已發文道歉，但仍止不住部分網友的怒火。為此，前美女主播劉涵竹今（30）日就在臉書寫下長文，分享自己對此事的看法。

▲劉涵竹。（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

▲劉涵竹平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

劉涵竹表示，看到輿論撻伐「嘲笑楊勇緯名字諧音哏」，她感到欣慰，因為這代表多數人仍擁有正義感。她強調，楊勇緯作為奧運英雄，應該受到尊重，而不是被無聊的諧音玩笑所侮辱。劉涵竹進一步指出，這種諧音嘲笑在校園和職場中時常出現，不僅毫無幽默可言，更是對他人父母命名心意的踐踏。

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▲劉涵竹。（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

▲馮勃棣發文開楊勇緯玩笑。（圖／翻攝自Threads／birdyfong）

劉涵竹透露，她從小到大也常因名字諧音被取笑，名字的台語發音像「番薯」，這讓她深感不悅。針對這種行為，劉涵竹表示自己可以選擇鍛鍊EQ，輕鬆帶過或封鎖那些嘲笑者，但她也不忘反擊那些人，指出這些言語本質上就是惡意的。她強調，嘲笑別人與生俱來的特徵，都是不應該的行為，最後更呼籲，希望善意能充滿人世間，不再讓諧音嘲笑成為人際交往中的痛點。

【劉涵竹臉書全文】
嘲笑楊勇緯的名字諧音哏，看到輿論撻伐，
我就放心了，代表社會大多數人還是有足夠的正義感。
因為楊勇緯是奧運英雄，很多人為他發聲，
然而，校園、職場有多少人在開這種無聊玩笑，
不只不好笑，還是踐踏人生父母養的命名心意。
我就問，對於這種與生俱來、無法改變的，
是要回什麼話? 活該站在原地讓人取笑一番?
我從小到大也是常被拿名字諧音取笑，
我名字的台語發音像番薯，當初取名時沒注意到，
我還記得爺爺說，涵是內涵，竹則是君子翩翩、虛心有節。
初次見面的人當我的面、或是網友來留言，番薯、寒吉的時候，
我心裡的OS是，所以呢? 然後呢?
如果還要繼續說，發音就是像番薯啊! 番薯又沒什麼，好吃耶!
那就是強辯，說的人心裡很清楚，原本就帶著滿滿笑意嘲弄。
我可以靠後天鍛鍊自己的EQ，輕鬆帶過或直接封鎖，
或是也選擇回嘴，我爸媽幫我取名還能改，
但你爸媽生出你大餅臉、蒜頭鼻、綠豆眼，要改好難喔!
畢竟我看你確實臉大、鼻子塌、眼睛也小，
我只是如實講出來你長得不好看，沒別的意思啊!
我們都知道，對人說這些話，都是為了讓對方難堪而已。
如果因為講出1+1=3，可以笑我數學有夠爛，
說梅西是籃球神射手，可以虧我沒有國際觀，
畢竟是個人的所作所為，自己出糗自己承擔。
最高級的幽默是自嘲，愈大愈能體會。
嘲笑、訕笑、取笑，出發點就是惡意，把笑點建築在別人的痛點上。
凡是與生俱來的外表、殘疾、性向、種族、姓名、貧寒...等，
都不是一件錯事，沒什麼好開玩笑的。
但願善意充滿人世間。

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劉涵竹, 主播, 楊勇緯, 馮勃棣

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