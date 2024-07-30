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白冰冰新節目傳收視連輸三周　班底孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了

記者蔡琛儀／台北報導

由53歲的「警察歌手」林宏銘創辦的「磐石唱片」30日舉辦創立記者會，並宣布「2024磐石盃歌唱大賽」開跑，歡迎各界有志之士前來報名。今記者會上包括陳國華、孔鏘、王瞳、李興文都到場來力挺，而孔鏘所在的節目、民視《超級冰冰show》與同時段的中視《綜藝一級棒》互尬收視率，但《超級冰冰show》近來已連三周遭康康等人主持的《綜藝一級棒》超車平均收視，壓力不小，對此孔鏘也說話了。

▲《超級冰冰Show》主持人白冰冰快閃西門町街頭。（圖／記者林敬旻攝）

▲《超級冰冰Show》主持人白冰冰。（圖／記者林敬旻攝）

當初民視《超級冰冰show》取代原來胡瓜周六黃金時段，將白冰冰從中視挖來，不過近來卻有白冰冰因收視頻輸給對手《綜藝一級棒》，民視有意找胡瓜回鍋救收視等傳言，白冰冰對此否認，而孔鏘今也替白冰冰緩頰，認為綜藝節目生態慢慢改變：「對手也才剛開始，觀眾總是會比較，外界對冰冰姐很多誤會，但其實綜藝節目生態慢慢改變，要給冰冰姐多一點時間。」

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他也表示能理解白冰冰的壓力，心疼說：「一個節目主持人必須承擔一切，節目走向方向都是，這些都是主持人要承擔。」他也說錄影氣氛一切正常，民視副總許念台還會親自到棚內幫大家加油打氣，「雖然現在數字不好看，但冰冰姐如果永遠在第一，就不覺得後面有追兵。」並讚民視給予很棒的空間，給大家機會做改變，綜藝節目有競爭是大家都都樂見的，「同個時段有別的節目共榮，是很好的。」

▲▼磐石唱片開幕宣布選秀大賽記者會-孔鏘、王瞳、警察歌手林宏銘、陳國華。（圖／記者周宸亘攝）

▲孔鏘（左）出席力挺林宏銘（右二）磐石唱片開幕。（圖／記者周宸亘攝）

不過孔鏘笑說自己從沒有參與收視率第二名的節目，因此還是很想要第一名，談到若《超級冰冰show》還是沒拿回第一要怎麼辦？一旁的陳國華接話：「那你就回中視！」讓全場笑翻，孔鏘連忙撇清：「那是他講的喔！」隨後又開玩笑說不然去陳國華的節目《那些年，那些歌》，笑說：「只要酬勞OK的話，沒有什麼不可能。」

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