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李多慧首次騎車慘迷路「46分鐘→2小時」　興奮直呼：我係逮丸人

李多慧首次在台灣騎車上街。（圖／翻攝自IG）

▲李多慧為在台灣騎車上街，還特地回韓國考駕照。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

啦啦隊女神李多慧來到台灣發展後就不斷想要體驗台灣的各種文化，其中最大心願就是能夠在台騎車，先前她為了考取機車駕照，還抽空跑回韓國考駕照，李多慧17日終於迎來人生首場台灣騎車秀，而且一騎就是快兩個小時，讓她忍不住大喊「我是台灣人」！

李多慧選在7月17日在台灣第一次騎車，原來當天她被正式任命為駐台北韓國代表部的第一任名譽宣傳大使，結束後，韓國代表部向她推薦一家在新北市新店的韓國餐廳，並幫她預訂晚餐。

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李多慧首次在台灣騎車上街。（圖／翻攝自IG）

▲李多慧首次在台灣騎車，結果小迷路了。（圖／翻攝自IG）

李多慧當下看了導航，覺得不是太遠，加上顯示騎車時間為46分鐘，於是她決定帶著工作夥伴們一起騎車前往。尷尬的是，李多慧遇到了高架橋和側道等岔路口時，她不知道該走哪條路，繞道後耽誤了不少時間，未料首次上路就小迷路，李多慧竟花了1小時50分鐘才抵達目的地。

雖然最後安全抵達，但店家早已結束營業，眼見騎車遠道而來的李多慧，業者仍貼心地提供餐點給大家享用，讓她感到十分暖心，李多慧來台發展後，就一直夢想著可以和台灣人一樣騎機車，因此今年7月初還特地回到韓國完成機車駕照考試，並展開一系列的騎車練習。

李多慧為了能更快上手，經常和工作夥伴一起空曠的公園、停車場等地方練習，還會抽出空檔觀看YouTube影片，學習台灣的交通規則。李多慧也透露，計劃在工作以外的時間，繼續享受騎著機車在路上奔馳的感覺，也讓不少台灣粉絲期待未來有機會能在路上意外捕捉到「野生多慧」的倩影。

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