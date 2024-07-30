李準基相隔5年回來了！樂隊搬來台灣嗨爆TICC　VIP還可以1對1合照

記者吳睿慈／台北報導

南韓「凍齡男神」李準基擁有精緻五官，出道23年以來，他靠演技說話，過去主演的《步步驚心：麗》、《惡之花》等都交出一張亮眼成績單。為回饋劇迷的喜愛，他經常透過見面會與粉絲共度美好時光，相隔5年，他即將於9月28日帶著「2024 LEE JOON GI ASIA TOUR JOONGI’S DAY : FESTIVAL in Taipei」再次回到台灣，主辦單位「遠雄創藝」30日宣布資訊，門票即將於8月11日中午12點於KKTIX正式開賣。

▲李準基對自己要求完美，出道23年以來美男外貌沒變過。（圖／遠雄創藝提供）



李準基對自己要求完美，為了戲劇角色需求維持凍齡外貌與精壯身材，他過去出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，已經多年不吃碳水化合物，「這是拍動作戲所悟出的秘訣，親自上陣拍動作戲時，常會受傷或是發炎，因為麵粉或碳水化合物容易誘發身體發炎症狀，後來就試著戒掉碳水化合物。」長達7、8年習慣以豆腐為主食，完全不碰澱粉，當時引發不少話題，觀眾讚嘆「太敬業了」。

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▲李準基首爾場見面會又唱又跳，台北站也會原汁原味把Live Band搬來台灣。（圖／遠雄創藝提供）



他的敬度度不只反映在戲劇上，就連對粉絲都是寵粉一百分，時常會安排與劇迷見面的機會，2019年來台舉辦粉絲見面會，化身電音DJ帶著全場跳起來，台北國際會議中心（TICC）宛如變成大型夜店，台下觀眾盡情享受，逾3小時誠意滿分的演出，牢牢收服所有人的心，5年過去依舊意猶未盡，粉絲盛讚「絕對值回票價」，更敲碗「何時再來台灣」。

李準基即將於9月28日再次回到該場地與粉絲相會，本場見面會5月搶先在首爾揭開序幕，他精心把Live Band搬到舞台上，表演歌單華麗，無論是抒情歌、勁歌舞曲全都包辦，更在安可時翻唱其他人氣歌手的歌曲，帶來誠意滿滿的舞台，台北站為帶給粉絲最完美的演出，將原汁原味還原樂團演出形式，尤其是歌單會如何安排，令粉絲相當期待。

▲李準基即將於9月28日在TICC舉辦專場活動。（圖／遠雄創藝提供）



「2024 LEE JOON GI ASIA TOUR JOONGI’S DAY：FESTIVAL in Taipei」預計於9月28日在台北國際會議中心（TICC）開演，8月11日中午12點於KKTIX正式開賣。主辦單位「遠雄創藝」祭出VIP福利票價8800元，名額有限，該區域享有個人署名親簽海報、1對1合照，名額有限。另外，票價還有分為5800元、4800元、3800元、2800元，且全場享有歡送會福利，詳情請洽「遠雄創藝」官方臉書。