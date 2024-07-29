柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！聽坤達唱〈放手〉…真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Energy 28日在台北小巨蛋展開第二場演唱會，坤達還難得透過麥克風放閃「我太太今天也有來」，鏡頭雖然馬上轉拍柯佳嬿，美臉卻剛好被包廂欄杆遮住，幸好一旁的趙逸嵐拍下了她聽〈放手〉的實況畫面。

▲柯佳嬿為大家示範i人看Energy演唱會的方式。（圖／翻攝自Instagram／yilanchao）



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從趙逸嵐的Instagram限時動態中，可以看到柯佳嬿放下一頭長直髮，戴上口罩遮住半張臉，身穿淺色上衣搭配吊帶裝，隱身於人群中，打扮得相當低調。

▲▼柯佳嬿作風很低調。（圖／翻攝自Instagram／yilanchao）



有趣的是，Energy當時剛好演唱到〈放手〉這首超熱門嗨歌，相較於趙逸嵐、路嘉欣摘下口罩開心地跟唱，柯佳嬿則內斂地舉起手擺動：「為您示範i人看演唱會。」

▲柯佳嬿舉起手跟著擺動。（圖／翻攝自Instagram／yilanchao）



事實上，坤達28日不只公開說「我太太今天也有來」，他還甜蜜報備「我今天就會回家餵貓、清大便、洗碗」，原因是這幾天為了專心準備演唱會，幾乎都睡在公司準備的飯店房間，心疼柯佳嬿這段時間非常辛苦。

▲▼Energy結束兩場在台北小巨蛋的演唱會。（圖／相信音樂提供）

