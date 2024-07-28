YTR陳彥婷抱兒溜滑梯「嚇到快閃尿」！　驚恐表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，最近斜槓開早午餐店的她，也不忘在社群記錄親子日常。今（28）日她就發文分享，帶黃金到公園溜滑梯的照片，同時也驚呼：「小孩很開心，媽媽嚇到快閃尿。」

▲陳彥婷平時會在社群記錄親子日常。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷發文透露，當她陪黃金玩溜滑梯時，意外發現「真的很滑」，因為她穿著西裝褲，所以滑行速度相當驚人。她回憶當時的情景，直言：「直接嚇到臉部出大事」，甚至驚恐到「快閃尿」。幸運的是，她的白褲竟然沒有弄髒，這點讓她感到十分意外，同時也在文中附上與黃金在公園溜滑梯的合照。

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▲陳彥婷帶兒子去公園玩溜滑梯。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

照片中，陳彥婷的表情非常驚訝和緊張，不僅雙眼睜大，而且嘴巴還張開，似乎被當下的速度嚇到。她一手抱著兒子，另一隻手伸向空中，顯示出她可能想努力保持平衡。陳彥婷穿著黑色背心和白色西裝褲，而兒子則穿著淺色上衣，雙腿彎曲，顯得有些驚慌地緊貼在媽媽的懷抱中。照片曝光後，吸引不少人朝聖按讚，同時也紛紛留言虧她「表情太過真實」。

▲陳彥婷的表情遭網友虧太過真實。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷表示，以往都是由老公陪孩子玩滑梯，由於重力加速度，讓滑行過程猶如雲霄飛車般刺激。她本來不相信溜滑梯會那麼快，結果在親自體驗後發現確實如此，讓她驚呼：「尿差點閃出來！」同時也透露，當時她好奇問兒子：「怎麼溜滑梯這麼快？」沒想到兒子竟搞笑回她：「爸爸滑比較快，妳的沒有。」讓她相當哭笑不得。