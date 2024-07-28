啦啦隊小許瑋甯「朝聖Energy演唱會」！　　前奏一下哭了：謝謝你們回來

記者王靖淳／綜合報導

人氣男團Energy睽違22年回歸歌壇，昨（27）日展開連兩天的演唱會，帶歌迷重溫青春，現場吸引萬人朝聖，就連擁有「小許瑋甯」封號的中信兄弟啦啦隊成員謝凱蒂，也現身台北小巨蛋力挺，她事後在IG發文分享，自己當場聽到哭，感動直呼：「滿滿的回憶，首首都是經典。」

▲謝凱蒂是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

謝凱蒂在文中透露，當年她曾經帶著Energy的《無懈可擊》專輯前往高雄大遠百參加簽唱會，當時的她想要向Energy告白，但卻因緊張而連話都說不清楚，多年後再見到心中偶像合體開唱，她終於能夠勇敢地向他們大聲表達心中的愛意，「終於可以跟他們好好大聲說，我愛你們！」

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▲謝凱蒂朝聖Energy演唱會聽到哭。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

謝凱蒂非常感謝Energy的重聚，讓她和眾多粉絲再次感受到青春的熱血與激情，她在文末感性表示：「謝謝你們回來。」表達自己對Energy再次合體的感動和感激，同時也附上一段與友人坐在台下聽演唱會的自拍影片，畫面中可見到她先是隨著音樂及旋律擺動身體，後來更難掩情緒掉下眼淚，並忍不住在文中問道：「聽到哭是正常的嗎？」