黃偉晉「不喜歡跟素人玩狼人殺」！　挨酸走心直球反擊：有夠反感

記者王靖淳／綜合報導

節目《娛樂百分百》中單元「凹嗚狼人殺」受到觀眾喜愛，最近找來素人和藝人PK玩遊戲，不過就有網友留言評論，主持人黃偉晉在節目上與素人的互動，認為他很走心且效果不OK。為此，黃偉晉事後也在IG限動寫下長文，透露內心的壓力與困惑，同時也坦言，自己從以前到現在都不喜歡跟素人玩狼人殺。

▲黃偉晉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

黃偉晉表示，自己並非不喜歡素人，而是受到素人出色表現的影響，「每次跟素人玩，我心裡都有巨大壓力，是我絕對不能玩砸，所以才不喜歡。」加上事後還會出現既定的輿論，這讓他備感壓力。黃偉晉強調，這種壓力來自於觀眾對藝人的高期待，特別是當素人表現優異時，藝人往往會受到批評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉晉進一步解釋，節目中常有來賓來宣傳活動，此時他們會盡量不毒、不驗來賓，讓他們有好的遊戲體驗。然而，這樣的安排，讓黃偉晉認為也會影響其他玩家的遊戲體驗，「為什麼想首查不能查，想首毒不能毒？」因此他每次在與素人對決時，都會擔心自己表現不好，而影響整體節目效果。

▲黃偉晉坦言不喜歡跟素人玩狼人殺。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

黃偉晉指出，近期的評論讓他更加理解，為什麼自己不喜歡與素人玩狼人殺。他表示自己熱愛這個遊戲，也希望能夠尊重每次自己拿到的底牌，盡力完成每局比賽。然而，當他試圖給予來賓空間和遊戲體驗時，卻經常被騙，這讓他感到沮喪，「誰喜歡玩那種讓來讓去，結果被騙？」

儘管面對這些挑戰和壓力，黃偉晉仍對節目和遊戲充滿熱情，每次與素人同場競技時，他都玩得非常開心，「我也不怕被有來上過狼人殺的素人講話，因為他們絕對知道我完全不是那個意思。」對於那些評論對他感到失望的人，黃偉晉坦言：「你要失望就失望吧，我才真的對評論有夠反感，我愛狼人殺的心，給懂我的人懂就好。」

【黃偉晉IG全文】



不喜歡跟素人玩狼人殺

完全不是在說不喜歡哪個素人

而是在說每次跟素人玩

評論區都會有既定的輿論會發生

跟每個素人玩完都是開心收場也都沒交惡

甚至從星狼也認識了好多很棒的人

狼人殺擺在娛樂節目中

玩家都會被一定程度的人性左右

譬如說今天有來賓要來宣傳

我們就會盡量不毒他，盡量不驗他

畢竟他公司的人都在外面

而且他的粉絲可能也想多看他

這時候我們就會很有空間的跟這位來賓玩

就是所謂的「給遊戲體驗」

但

大家有想過這樣子的話

其他玩家的遊戲體驗也會被影響欸？

為什麼想首查不能查，想首毒不能毒？

最近這幾集播出是weplay選出的素人

他們就是來純粹玩狼人殺的素人

第一場RY騙到大家 狼隊大贏

如果我是預言家我真的不會首驗他（不是馬後砲）

因為要給「遊戲體驗」的這個想法

第一場我還秉持著

但被騙到之後我就覺得

這樣狼人殺好看嗎？？？

他們不是來宣傳的

大家真的喜歡看讓來讓去的狼人殺嗎？

所以第二場開始我就不帶任何給誰空間的想法去玩了

跟三歲的互動也有人說我走心 效果很不ok什麼的

我就覺得對對對 就素人能嗆人主持人不能反嗆？

你不喜歡就不喜歡 反正我跟三歲玩完那局也很和樂

我們也私下互相跟彼此說過都是效果

第三局我拿預言家

想都沒想就是直接要驗素人

這舉動我又被評論說不給空間

我真的覺得要不你們自己玩吧=-=

再說一次

我從以前到現在都不喜歡跟素人在節目上玩

不是這幾集才不喜歡的

那種不喜歡不是不喜歡素人

而是當場只要素人表現出彩

當集錄的藝人就會受到抨擊

類似那種人家一來就超會玩的

玩好久的藝人跟笨蛋一樣的評論

所以每次跟素人玩我心裡都有巨大壓力是我絕對不能玩砸

所以才不喜歡

但我從來沒有叫製作單位不要發素人！！！

也沒有說過有素人我就不錄

就玩遊戲而已我抗壓性有這麼低嗎？

跟素人玩很刺激啊因為很陌生

但不能不喜歡噢？？？壓力很大欸

又不是不喜歡素人

但這幾天有些評論真的讓我覺得

恩難怪我這麼不喜歡跟素人玩就是因為還有後續的評論會延燒

我熱愛玩狼人殺

我想要尊重我拿到的底牌

很盡力的玩一局

誰喜歡玩那種讓來讓去結果被騙

不騙誰不刀誰不驗誰結果被騙

玩了好幾年想說給來賓空間結果被騙的局啦

我相信觀眾喜歡看星狼崛起

喜歡看狼者榮耀、季冠軍、總冠軍

不就是因為大家沒在讓

盡力對得起自己的底牌嗎？？

看到有些評論我真的覺得

慶幸我自己反應還這麼大

代表我對這個節目跟這個遊戲還有巨大的在意跟熱情

我也不怕被有來上過狼人殺的素人講話

因為他們絕對知道我完全不是那個意思

每次有素人的局都玩得非常開心

回到這些跟此評論一樣失望的人

你要失望就失望吧

我才真的對評論有夠反感

我愛狼人殺的心給懂我的人懂就好