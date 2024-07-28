記者顧齊祐／綜合報導

南韓女星金賽羅（音譯，김새롬）近日出席網路節目《A級張英蘭》，並在節目中透露自己在新人時期時常會受到前輩霸凌，出言羞辱，讓她相當痛苦與無助，每次都是忍著眼淚才完成工作。影片發布之後也讓網友們非常震驚。

▲南韓女星金賽羅。（圖／翻攝自Instagram／moreasy）

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金賽羅近期參與了張英蘭所主持的YouTube節目《A級張英蘭》，並提到說，在她21歲時，與一位男前輩共同參加了一個節目，但她卻遭到前輩的羞辱與嘲笑，這位前輩時常會在觀眾面前嘲笑她「像個傻瓜一樣」。金賽羅表示，因為對方是前輩，所以她不想惹事而選擇了忍耐，結果這位前輩反而變本加厲，更加肆無忌憚地羞辱，讓金賽羅感受到自己被當成了笑柄，心裡非常難過。

▲金賽羅近期參與了YouTube節目《A級張英蘭》。（圖／翻攝自YouTube／A급 장영란）

金賽羅表示，在節目結束後前輩還會在大家面前訓斥她，甚至辱罵了她的父母，讓金賽羅心裡感受到極大的傷害。而之後經紀人出面幫他們調解，結果前輩還企圖要對金賽羅動手，讓她超級驚恐。

▲金賽羅受到前輩霸凌感到相當驚恐。（圖／翻攝自YouTube／A급 장영란）

金賽羅坦言「拍攝時我眼淚直掉，還是強忍著完成了節目」，因為已經跟節目簽好了合約，所以她必須完成，但心裡卻想著如果這就是做節目，那她寧願不做了。而自從這次事件後，金賽羅每次去拍攝現場時，大家都會問她「你和那位前輩發生了什麼事」，事後她才知道，原來這位前輩會在背後到處說她的壞話，這讓她感到非常委屈，久久無法撫平心裡的傷痛。