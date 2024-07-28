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蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶

記者許逸群／綜合報導

「新生代陸劇男神」王星越近期在《墨雨雲間》憑藉肅國公一角成為話題人物，而他主演的另一部夯劇《寧安如夢》同樣都有「愛上人妻」的橋段。事實上，他過去的作品《周生如故》與《為有暗香來》皆是心愛的人已有丈夫，這也讓他被稱為「奪妻專業戶」！

▲《寧安如夢》。（圖／中天提供）

▲王星越劇中喪母的橋段讓他印象深刻。（圖／中天提供）

王星越在《寧安如夢》中不僅愛而不得，家境貧寒的他好不容易當上朝廷官員，卻為了國家大義假裝是逆賊，因此讓不明真相的母親悲痛欲絕而逝世。喪母的戲讓他相當深刻「這場戲演完我哭了很久」，他直呼：「彷彿真的是我自己親身經歷過一樣，那種情緒對我的衝擊太過強烈。」

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身高184公分長相帥氣的王星越年僅22歲，卻有著超齡的演技和長相，展現超強的表演實力，即使對戲的演員年長許多，依舊看不出彼此的年齡差距，也讓他被稱為「小孩哥」。對於長得老成這樣的說法，讓他有年齡焦慮，不過他還是調整心態寧可當作是一種誇獎。

▲《寧安如夢》。（圖／中天提供）

▲王星越與白鹿已是第三次合作。（圖／中天提供）

王星越在《寧安如夢》是個忠誠正直、善於隱忍的人，而戲外他的個性卻是有極大的反差，私下的他不管是面對男生還是女生都相當會撒嬌，也讓他被稱為「撒嬌男人最好命」，對此他也坦然承認：「可能私下放鬆的時候會比較喜歡和身邊的人撒嬌。」

王星越第三次和白鹿合作，兩人之間培養出相當好的默契跟革命情感，就連白鹿的生日直播，他都會上線收看並狂刷禮物，讓網友調侃王星越是白鹿的「婚前財產」，對於這樣的說法，王星越坦言相當感謝白鹿，更直言在白鹿面前他不需要偽裝自己，彼此能夠很自在相處，讓他相當珍惜這段友誼。《寧安如夢》將在中天娛樂台播出。

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王星越, 墨雨雲間, 肅國公, 寧安如夢

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