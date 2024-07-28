血肉果汁機開唱邀金曲歌王助陣　還把三層樓高宮廟「直接搬進北流」

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲得金曲、金音最佳樂團的血肉果汁機成團18年，昨（27日）於台北流行音樂中心開唱，同時是第一個登上北流舉辦專場的金屬樂團，吸引五千位歌迷共襄盛舉，也是他們舉辦的「建宮蓋廟」演唱會邁入第五屆，為此他們在北流舞台上搭建三層樓高的「血肉宮」，搭配絢爛燈光、視訊設計及血肉果汁機極具強烈渲染力的演出風格，相當震撼。

▲血肉果汁機將三層樓高的宮廟搬進北流。（圖／Live Nation Taiwan提供）

演唱會以血肉果汁機招牌歌曲〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等拉開序幕，而唱〈愛情99〉前，主唱 GIGO 無預警演唱周杰倫的〈半島鐵盒〉副歌段落作為引子，令台下歌迷驚喜不已，曲畢GIGO笑說「我女兒說他們班上有一個男生，最近都一直稱讚她很漂亮，他不知道她爸爸是誰！」

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昨晚嘉賓請到Beyond Cure主唱 Bat Lin 及新科金曲歌王MC HotDog熱狗，血肉果汁機更和熱狗首度合體演出共創新曲〈我不壞了嗎？〉，並帶來 熱狗經典曲目〈十三號天使〉Hardcore版，由血肉果汁機特別改編，GIGO也在歌曲前特別和家人致歉「下一首歌有髒話，拜託原諒我，這是工作」，讓在一旁的熱狗忍不住笑說：「我今天在下面看你表演，你早就罵幾千次髒話了！」

▲血肉果汁機邀來熱狗助陣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

GIGO興奮表示：「我14歲就聽狗哥的第一張Demo，現在我快40歲了居然跟你同台！」熱狗更表示：「第一次跟血肉同台，我在後面看真的嘆為觀止，你們真的太屌了！我已經馬上邀歌，希望他們幫我做一些音樂，而且我好想去台下衝撞，等我壯一點，下一次我一定撞翻你們！」

演唱會尾聲，血肉果汁機帶來經典曲目連發，演出〈感謝勞力〉、〈關閉太陽〉、〈血肉宮〉、〈粗殘台中〉等血肉經典歌曲，再次掀起演唱會高潮，昨晚包含陳珊妮、瘦子、小春以及滅火器主唱楊大正皆到場見證這場金屬樂的盛事，也足見血肉果汁機在圈內的好人緣。

▲血肉果汁機成為首個唱進北流的金屬樂團。（圖／Live Nation Taiwan提供）