洪暐哲睽違4年再圓唱跳夢　盼癌末外公親眼看他上台演出

記者許逸群／台北報導

曾赴韓國、大陸出道的洪暐哲，卻因外公罹癌決定返台後，沒想到因緣際會，嘗試了戲劇演出，拍攝電視劇《免疫屏蔽》，並演唱了主題曲〈牛頓與蘋果〉及戲劇《關於未知的我們》片尾曲〈怪咖〉，讓原本不贊同他再接觸演藝工作的媽媽心態大為轉變，看到兒子演藝成績也感到相當滿意。

▲▼男星洪暐哲近年在演藝圈相當活躍。（圖／年代娛樂提供）

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洪暐哲的媽媽曾希望他放棄演藝工作，他則因還有夢，不想放棄這多年累積的實力。他在因緣際會之下接到戲劇演出邀約，對他而言是一個新的起點，重啓演藝這條路。此外，在沒有工作的日子，他則負責照顧外公，背著外公上下五層樓到醫院化療，雖然辛苦但仍甘之如飴。

▲▼男星洪暐哲睽違4年再圓唱跳夢。（圖／年代娛樂提供）

除了演員及歌手的身份，洪暐哲今年也將推出唱跳歌曲，雖然不是以男團身分，但也終於是將唱跳夢實現，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」表演了一首〈蒙娜麗莎〉瞬間圈粉無數，也讓他對即將在8月18舉辦的生日演唱會更有信心。不過在練習之餘，外公身體狀況的惡化卻令他憂心不已。

▲洪暐哲與外公感情相當好。（圖／年代娛樂提供）

洪暐哲的阿公因為攝護腺癌未期，且高齡85歲，經不起化療副作用的痛苦，因為決定放棄標靶治療，身體狀況很不好，所以他很希望外公今年能夠親眼看到他在台上的樣子，他說：「一路上家人對我的包容及疼愛太多了，今年的生日願望我只希望阿公可以趕快好起來！」

至於演唱會的準備，洪暐哲透露除了將演唱近20首歌曲，還準備了很多跟以往不同的表演要給粉絲驚喜。