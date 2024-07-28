王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

記者田暐瑋／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋在巴黎奧運首戰中迎戰日本隊，直落二取得勝利，為分組賽拿下首勝，讓許多球迷振奮不已。而王齊麟的女友陳詩媛在男友出戰前，也PO出應援影片，兩人雙雙甜蜜放閃，甚至還脫口求婚，讓網友們崩潰直呼：「有人看得到畫面嗎？我手機有問題！」

▲王齊麟奪首勝，女友前2天才放閃應援。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）



在比賽前2天，陳詩媛在IG上PO出一段加油影片，不只為奧運選手們打氣，還特別為男友王齊麟集氣，「認識他以來，看過他最放鬆的一天應該是確定取得奧運資格的那一天，記得他重複算了好幾次積分後開心的跑來跑去跳著舞。」片中她訪問王齊麟各種問題，包括「第一眼會看女生哪裡？」對方開玩笑回答：「頭頂。」讓她忍不住翻了個白眼，逗趣互動笑歪粉絲。

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接著被旁人問到「求婚是真的嗎？」王齊麟更是大方看著王詩媛說：「妳願意嗎？」隨即害羞大笑，讓粉絲全被閃瞎直呼：「這狗糧撒的不要不要的」、「是說妳確定影片沒問題嗎？怎麼都白的，閃瞎」、「這集太閃了吧」。

▲王齊麟奪首勝，女友前2天才放閃應援。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）

李洋與王齊麟在本屆奧運小組賽首戰，僅用36分鐘就撂倒日本對手，強勢取得小組賽首勝，賽後心情相當放鬆，麟洋配在小組賽首戰過關後，台灣時間29日凌晨2點20分，將交手丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）與拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），持續爭取小組賽第2勝。