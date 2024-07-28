鼓鼓幫大元吹頭髮！　下秒「暴力式撥弄」她翻白眼：必須讓大家知道

記者高語璠／綜合報導

藝人大元（林艾璇）與鼓鼓（呂思緯）穩定交往超過11年，今年3月答應結婚，獲得許多祝福。經常透過社群分享生活日常的她，日前PO出男友幫自己吹頭髮的影片，畫面雖然很甜但也有點粗魯，只見對方大力撥弄她的頭髮，讓網友笑說：「為什麼感覺很像被家暴。」

▲大元今年3月答應鼓鼓求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元日前更新Threads貼文，發出鼓鼓幫自己吹頭髮的影片，誇讚對方「謝謝新好男人，他的好必須讓大家知道」。畫面中，剛洗完頭的她坐在沙發上準備享受服務，為此拿手機拍下這一幕，沒想到原本瀰漫著粉紅泡泡的氣氛，卻被「暴力式」吹髮給打破，只見男友粗魯地將大元的頭髮隨意撥來撥去，讓她忍不住翻了個白眼。

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▲鼓鼓幫大元吹頭髮。（圖／翻攝自Threads／dayuanlin）

短短幾秒的片段，引來大批網友前來朝聖，就連藝人焦凡凡、蔡尚樺也現身留言，「好生氣，太漂亮，羨慕可以幫你吹頭髮，我也要」、「他的掌風幫你吹乾了」，其他人表示「有時候看男友吹成這樣，真的會覺得不如自己吹」，也有人提問「你怎麼忍住不揍人的」，大元則偷偷爆料「他平常被我欺負的也夠多」。