林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

記者潘慧中／綜合報導

林襄近年除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，但也因為人氣攀升常成為酸民的攻擊目標。對此，她27日在Instagram坦言一開始面對不理性的謾罵時，曾心想「原來有這麼多人討厭我」，那陣子每天都在流眼淚。

▲林襄吐露剛進啦啦隊的低潮心聲。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄在限時動態表示當啦啦隊之前，她只是KOL，平常都是面對鏡頭，被選為啦啦隊後，是她第一次和觀眾面對面，「我怯場，表現非常差」，網路也因此開始出現無止盡的不理性留言。

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▲林襄一開始只需要面對鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



雖然低潮到每天都在哭，但林襄知道她確實表現不好，便決定精進自己，上律動課、說話課和表演課等。她也學會轉念，理性留言會變成成長的動力，不再糾結於毫無建設性的評論，「到現在其實也沒有什麼言論可以傷害到我了。」

▲林襄已經逐漸調適好面對酸民的心態。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



至於外界關注的體態，目前40.8公斤的林襄表示圓潤跟纖瘦的模樣都各有優缺點，前者看起來比較幼態，後者雖然不太需要修圖，上鏡頭也較精緻，「但本人比較憔悴。」

▲林襄目前40.8公斤。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄強調她其實一直以來都沒有特別減肥，「壓力大影響最多，加上平常運動量、工作量大」，以及不喜歡吃甜食、不太吃油膩食物和宵夜的習慣，應該多少有影響到她的體態。