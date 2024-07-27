不甩私生女風波…王思聰「3個月換N次女友」受封：第一皮條客！　怒回嗆

記者劉宛欣／綜合報導

中國前首富王健林的獨子王思聰前陣子被24歲女偶像黃一鳴爆料兩人有私生女，女方指控他「拒絕探望小孩」，他至今為止都保持沉默，目前居住在日本，經常在東京的各大觀光景點被大陸網友偶遇，更妙的是每次被目擊到的身邊女伴都不同人，有網友看不下去，直接酸他是「東京第一地陪案內人（皮條客）」，他罕見直接反擊。

▲王思聰多次被目擊到在東京四處旅遊，每次身邊的美女都不同人。（圖／翻攝自黃一鳴抖音、王思聰IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王思聰自從旅居日本以後，就時常被前往當地旅遊的中國大陸網友偶遇，微博上三不五時就會出現他與不同女伴出遊的照片，本來偶爾還會以「王思聰女友」關鍵字衝上熱搜，後來由於換的速度太快，已經搞不清楚是女友還是伴遊，有網友直接諷刺他是「東京第一地陪案內人」，他不甘示弱回擊「但凡你好看點，我也接你的單」，網友傻眼再嗆「給你雙倍價錢，離我遠一點」。

▲王思聰嗆網友。（圖／翻攝自微博）

王思聰嗆網友的留言果不其然衝上了微博文娛榜熱搜第一名，大陸網友沒放過酸他的機會，紛紛留言「拿自己當牛郎了？」、「他好容易破防」、「這種天天拿感情當兒戲的男的，不敗壞社會風氣嗎？」、「多虧我不好看，我可不想染病」、「他那審美也堪憂，別來霸凌網友了」、「有空回應網友，沒空回黃一鳴」、「富二代裡砲王」。