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小吳、紀卜心手搖飲標示不清惹眾怒！　醫曝關鍵：喝奶精＝喝油

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，日前被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，在網路上鬧得沸沸揚揚，遭指意圖誤導消費者是使用北海道牛奶的鮮奶茶，賣的其實是奶精奶茶，由於一開始刪留言、懷疑被同行與假帳號抹黑，首波聲明遭批無誠意，後續又發出文字以及影片致歉。

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

▲小吳、紀卜心合作推出的手搖飲品牌十盛深陷公關危機。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

這次十盛惹出的一連串公關危機，最大的爭議點在於許多消費者無法接受用「熟成牛乳」、「北海道牛乳」等字眼誤導，實際上賣的就是添加了奶精的奶茶，而非鮮奶茶，由於許多人喝鮮奶茶就是因為不想要喝奶精，才引發了一系列話題。曾任台大醫院兒科醫師的YouTuber蒼藍鴿，經常拍片、發文分享健康知識，這次也特地發文指出「奶精不是奶，而是油。喝奶精奶茶等於喝茶加喝油，望周知」，但他也補充說明，不要常喝就不會影響健康。

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▲蒼藍鴿發文分享關於奶茶的知識。（圖／翻攝自臉書／蒼藍鴿的醫學天地）

▲蒼藍鴿發文分享關於奶茶的知識。（圖／翻攝自臉書／蒼藍鴿的醫學天地）

另一方面，小吳26日下午上傳道歉影片後，噤聲了約22小時，直到27日在Instagram限時動態PO出其中一則惡意攻擊留言，對方怒轟：「消失在這世界上吧，不需要存在的社會敗類。」他對此心累地說：「我也是人，也會有情緒，也會難過，我犯了錯，我在面對了，這需要多大的勇氣呢？」雖然本人並未入鏡，但字字句句都能感受到他的低落心情。

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