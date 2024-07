小S現身大女兒高中畢典「大喊一串英文」！Elly只傳1句話…她秒閉嘴

記者潘慧中/綜合報導

小S(徐熙娣)18歲大女兒Elly日前因申請上美國南加州大學(USC)、加州大學伯克萊分校(UC Berkeley),掀起高度討論。有趣的是,她參加大女兒的高中畢典時,因忍不住在現場大叫,結果馬上收到孩子真心拜託的訊息,笑翻所有人。

▲▼小S非常以Elly為榮。(圖/翻攝自YouTube/小姐不熙娣、Instagram/elephantdee)



小S在《小姐不熙娣》透露,Elly高中畢業典禮當天還有上台領獎,一聽到大女兒被唸到名字時,她忍不住激動大喊:「Elly I'm so proud of you! Elly妳是最棒的!」

▲小S在台下大喊直誇Elly。(圖/翻攝自YouTube/小姐不熙娣)



沒想到,Elly一直低頭無視,「完全不跟我回應,也不跟我揮手」,小S說道。等到大女兒領完獎,小S也錄完影回到座位,才收到孩子傳訊息:「Mom please don't yell please!」

▲▼Elly默默傳訊息到家庭群組。(圖/翻攝自YouTube/小姐不熙娣)



由於是在家族群組,小S老公許雅鈞看到後還浮出水面問Elly:「為什麼?這是一個值得慶賀的日子,讓媽媽叫。」但小S後來還是乖乖聽大女兒的話,錄影時再也沒有發出聲音。

▲許雅鈞還一度說服Elly讓小S叫。(圖/翻攝自YouTube/小姐不熙娣)