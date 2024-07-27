小S現身大女兒高中畢典「大喊一串英文」！Elly只傳1句話…她秒閉嘴

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly日前因申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），掀起高度討論。有趣的是，她參加大女兒的高中畢典時，因忍不住在現場大叫，結果馬上收到孩子真心拜託的訊息，笑翻所有人。

▲▼小S非常以Elly為榮。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣、Instagram／elephantdee）



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小S在《小姐不熙娣》透露，Elly高中畢業典禮當天還有上台領獎，一聽到大女兒被唸到名字時，她忍不住激動大喊：「Elly I'm so proud of you! Elly妳是最棒的！」

▲小S在台下大喊直誇Elly。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



沒想到，Elly一直低頭無視，「完全不跟我回應，也不跟我揮手」，小S說道。等到大女兒領完獎，小S也錄完影回到座位，才收到孩子傳訊息：「Mom please don't yell please!」

▲▼Elly默默傳訊息到家庭群組。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



由於是在家族群組，小S老公許雅鈞看到後還浮出水面問Elly：「為什麼？這是一個值得慶賀的日子，讓媽媽叫。」但小S後來還是乖乖聽大女兒的話，錄影時再也沒有發出聲音。

▲許雅鈞還一度說服Elly讓小S叫。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）