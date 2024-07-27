楊紫瓊現場看「巴黎奧運開幕」：超壯觀！　選手搶合照影后

記者張筱涵／綜合報導

奧斯卡影后楊紫瓊23日起就到巴黎奧運選手村參加盛會，一身俐落西裝和難民代表隊合照，笑讚「他們的決心和才華鼓舞人心」，在27日開幕典禮時，她和老公法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）也有出席參與，兩人不畏大雨，穿上雨衣看得很開心。

▲楊紫瓊和尚陶德一同觀賞巴黎奧運開幕典禮。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊紫瓊）



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楊紫瓊27日透過粉絲專頁陸續分享巴黎奧運開幕的現場照，她興奮地與巴黎鐵塔自拍外，也和相關人士一同合照，最期待的莫過於開幕表演，儘管下雨也是穿上雨衣從頭參與到尾，頻讚「真是太壯觀了」、「即使下雨但這是一場盛會」。

▲楊紫瓊分享許多現場照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊紫瓊）



另外，楊紫瓊26日以一身輕便服裝走在選手村時，更被許多選手要合照，菲律賓拳擊選手內西佩特西奧（Nesthy Petecio）、美籍華裔桌球選手張安和台灣桌球選手陳思羽等人都有分享到社群平台。事實上，楊紫瓊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍，去年成功當選國際奧委會委員，受訪提到「運動是生命中的重要部分」，成為奧委會委員不僅能繼續推廣體育運動，也能支持年輕一代的運動員。

▲▼楊紫瓊一身輕便逛選手村且親民和選手合照，下圖為台灣桌球選手陳思羽。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊紫瓊、Instagram／陳思羽）