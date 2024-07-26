小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批「欺騙又不認」：拗成這樣真難看

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的手搖品牌「十盛」被消基會點名標示不清引發爭議，怎料兩人卻刪留言，首波聲明還提及假帳號攻擊、同業操作，後續道歉止不住網友怒火。對此，小吳26日正式上傳影片哽咽道歉，人在國外的紀卜心則是透過文字發聲，兩人都透露一開始就知道產品含有奶精，但從未想隱瞞欺騙消費者。網紅「美到沒朋友」透過臉書發表看法，無奈表示「凹（拗）成這樣真的好難看」。

▲小吳拍片道歉。（圖／翻攝自小吳YT）

小吳26日發布影片道歉，對發生當下沒有第一時間出來說明非常抱歉，未釐清狀況時，就在限時動態上倉促回覆也表示歉意。他解釋飲料店是由他和紀卜心及其他股東一起創辦，兩人負責的是宣傳與試喝，其他都是由專業團隊處理，並坦承「一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，他自己偏愛奶精奶茶，也很喜歡這個產品才會分享給大家，強調「我發誓，我們絕對沒有想要隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

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▲紀卜心因人還在國外趕不回台灣，發表文字聲明。（圖／翻攝自紀卜心Instagram）

美到沒朋友稍早透過臉書發文評論，對小吳、紀卜心這次十盛標示不清引發的一連串公關危機，整個過程的處理方式給出了負評，直言「我看不懂」，接下來就要看還有多少粉絲願意支持，並且認為「他們其實一開始就是在欺騙消費者，但是又不可能承認，誰不知道加奶精就是為了省成本」，更直批「拗成這樣真的好難看」。

▲美到沒朋友曬出網友做的十盛官網對比圖。（圖／翻攝自臉書）