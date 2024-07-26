潘照文看到凱米颱風氣象圖　嚇到「全身發毛！」

記者葉文正／台北報導



颱風凱米襲台，鏡新聞為讓觀眾第一時間掌握颱風動態，在各節新聞時段加強颱風新聞報導，主播潘照文、周瑜茹、王鈺婷與氣象專家攜手播報提供最新消息，加上黃聖凱、王月芳兩位主播在基隆、宜蘭即時連線，主播們繃緊神經播報不敢鬆懈。多年播報氣象經驗的潘照文更說到一看凱米颱風拖著龐大「颱風尾」的氣象圖，讓她「全身發毛！」



▲鏡新聞主播王月芳到宜蘭採訪，雨衣被強風吹破。（圖／鏡電視提供）

潘照文表示，凱米颱風是睽違8年（2016尼伯特颱風）後，再有強颱襲台，身為氣象主播的她，自然繃緊神經，加上凱米「颱風尾」很驚人，這種類型的颱風，必定會讓中南部有致災雨勢，讓她時時刻刻緊盯氣象動態，就算下班回家也一直持續關注颱風動態，而且就算是大半夜，還是每2-3小時就會「自動醒來」，滑手機觀看最新颱風動向。



▲主播潘照文。（圖／鏡電視提供）

凱米颱風在宜花外海打轉9小時，也讓潘照文的心也跟著七上八下，一度以為颱風要登陸花蓮，「V折繞行」後在25日零時又回到原先預估的登陸點宜蘭，而為了讓觀眾得知颱風最新動態，鏡新聞除了延棚到２５號凌晨１點，當天也提前到早上6點就開播，雖然得頂著風雨早點到公司，潘照文說：「其實我早就做好通棚提早上班的準備」，卻被老公笑她說：「你應該是阿信體質，這麼想上班喔？」潘照文表示只要觀眾能透過氣象播報早些「預警」，讓農民、居民減少損失，就算當個熬夜的阿信她也甘之如飴。



▲主播王月芳。（圖／鏡電視提供）

另一位主播王月芳則是前往宜蘭前線採訪颱風新聞，沒想到一到宜蘭就被12級強風颳破雨衣，但她不以為意依著多年氣象主播經驗，除了參考氣象局資料，也詢問當地消防隊、里長，希望帶給觀眾現場最新消息，眼尖的她發現路邊有一大群人在鐵軌附近清理樹枝，她靠近一看才發現原來是強風吹倒路樹，不只倒在鐵軌上，還壓到電車線，所以台鐵人員冒著風雨緊急清理，也因為她的好眼力，才能捕抓到這群颱風天仍堅守在崗位上的無名英雄身影。



老家在高雄鳳山的王月芳，看到家鄉災情嚴重也感同身受，忙著跑新聞的她也不忘打電話回家給媽媽，原來之前老家附近很容易淹水，媽媽擔心到一整晚沒睡，還好後來知道颱風前附近有整治過水溝及下水道，所以很幸運家裡沒有遭到水患，她也希望大水趕快退去，讓大家可以早日整理家園，恢復日常生活。