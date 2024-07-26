連俞涵對視高橋一生：簡直害羞死了！　忍了3個禮拜才釋放迷妹心情

記者蕭采薇／台北報導

演員連俞涵是演藝圈才女，同時還有著作家身份。她一直以「山羌」自我比擬，害羞的她分享，最近剛與日本演員高橋一生對戲，「掩飾了三個禮拜的崇拜與仰慕，終於在一喊殺青後釋放出來。」殺青後休息了一週，連俞涵緊接著投入第四本書的宣傳，書名就叫《水豚工讀生》。

▲連俞涵即將出版新書，直呼自己越來越像淡定水豚。（圖／凱特文化提供）



連俞涵透露，拍戲時與高橋一生「對視簡直害羞死了！」她直呼：「每天心臟都跳得好累，所幸倚靠著嚴肅的劇情維持專注，不然激動的心情實在難以招架！」殺青後，整整休息了一週才恢復正常的能量。

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▲連俞涵（中）合作高橋一生（右）讓她直喊「對視簡直害羞死了！。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



她緊接著投入第四本書的宣傳，聊到新書書名《水豚工讀生》，她形容自己慢慢從山羌變成水豚，越活越自在，雖然偶爾還是很害羞，但已經越來越堅強。因為演員身份或戲中角色常被稱讚脫俗、可愛等等，回到現實生活煮菜、捏陶時，她不禁想「可愛的水豚君會不會也是這樣？」雖然外觀行為被稱讚，其實是有位認真生活的工讀生「在水豚身體裡面打工」。

▲連俞涵與日本演員高橋一生對戲，直呼每天心臟都跳得好累。（圖／凱特文化提供）

連俞涵也經常被朋友形容活在特別的節奏裡，卻常常不經意療癒他人。書中提到她喜歡與人保持自在舒服的距離，才能活得清醒、明亮。這樣的她也難得在書中透露與對戲演員、導演的私下互動，對方溫馨的小動作讓連俞涵受寵若驚，直呼這些小感動讓她會想繼續演戲下去。 新書《水豚工讀生》將於7月27日開始預購、8月1日上市，新戲《零日攻擊》將於2025年播出。