ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

連俞涵對視高橋一生：簡直害羞死了！　忍了3個禮拜才釋放迷妹心情

記者蕭采薇／台北報導

演員連俞涵是演藝圈才女，同時還有著作家身份。她一直以「山羌」自我比擬，害羞的她分享，最近剛與日本演員高橋一生對戲，「掩飾了三個禮拜的崇拜與仰慕，終於在一喊殺青後釋放出來。」殺青後休息了一週，連俞涵緊接著投入第四本書的宣傳，書名就叫《水豚工讀生》。

▲連俞涵即將出版新書，直呼自己越來越像淡定水豚。（圖／凱特文化提供）

▲連俞涵即將出版新書，直呼自己越來越像淡定水豚。（圖／凱特文化提供）

連俞涵透露，拍戲時與高橋一生「對視簡直害羞死了！」她直呼：「每天心臟都跳得好累，所幸倚靠著嚴肅的劇情維持專注，不然激動的心情實在難以招架！」殺青後，整整休息了一週才恢復正常的能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼連俞涵合作高橋一生「每天只說2句話」曝真實心情。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲連俞涵（中）合作高橋一生（右）讓她直喊「對視簡直害羞死了！。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）
 
她緊接著投入第四本書的宣傳，聊到新書書名《水豚工讀生》，她形容自己慢慢從山羌變成水豚，越活越自在，雖然偶爾還是很害羞，但已經越來越堅強。因為演員身份或戲中角色常被稱讚脫俗、可愛等等，回到現實生活煮菜、捏陶時，她不禁想「可愛的水豚君會不會也是這樣？」雖然外觀行為被稱讚，其實是有位認真生活的工讀生「在水豚身體裡面打工」。

▲連俞涵即將出版新書，直呼自己越來越像淡定水豚。（圖／凱特文化提供）

▲連俞涵與日本演員高橋一生對戲，直呼每天心臟都跳得好累。（圖／凱特文化提供）

連俞涵也經常被朋友形容活在特別的節奏裡，卻常常不經意療癒他人。書中提到她喜歡與人保持自在舒服的距離，才能活得清醒、明亮。這樣的她也難得在書中透露與對戲演員、導演的私下互動，對方溫馨的小動作讓連俞涵受寵若驚，直呼這些小感動讓她會想繼續演戲下去。 新書《水豚工讀生》將於7月27日開始預購、8月1日上市，新戲《零日攻擊》將於2025年播出。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　大勢偶像TXT、(G)I-DLE搶票倒數
  2. 鳳梨「臭臉穿粉紅色圍裙」煮飯！畫面引迴響　妻加碼：下次戴兔耳朵
  3. 民視選《挑戰新聞》主持人　YouTuber氣質主播出線搭檔何文堯
  4. 許光漢同框李光洙！玩遊戲狂被吐槽「為何裝不懂？」韓網笑翻：組合好棒
  5. 《腦筋急轉彎2》超車《冰雪奇緣2》！　登頂影史最賣座動畫電影
  6. 潘照文看到凱米颱風氣象圖　嚇到「全身發毛！」
  7. 連俞涵對視高橋一生：簡直害羞死了！　忍了3個禮拜才釋放迷妹心情
  8. 泰國BL《佳期如許》剛完結！　Great、Inn宣佈訪台謝粉絲
  9. 《鬼才之道》主題曲是金曲得主寫的！嗨喊：可能有鬼界的保佑
  10. 王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366