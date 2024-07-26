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陳天仁遭疑劈腿「背叛小6歲男友」不忍了！　親揭分手內幕

記者黃皓瑋／綜合報導

女星陳天仁近期遭懷疑在與「小6歲男友」交往時劈腿，對此她透過經紀人回應：「交往實際發生的事，只有當事人最清楚。」日前她登上綜藝《11點熱吵店》，談到與小6歲的前男友交往的經歷，自曝被男方家人懷疑「貪圖家產」而反對戀情，為了偷偷交往，她只得在對方父母查勤時躲進廁所，也因而萌生分手念頭。

▲▼陳天仁。（翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲陳天仁自曝被前男友家人討厭、認為她「貪圖家產」。（翻攝自YouTube／11點熱吵店）

陳天仁去年與男星周孝安結束2年婚姻，近期被爆出疑似與小6歲的歌手皇毅交往。然而日前網路上出現一篇匿名爆料文，發文者稱自己與一位女藝人交往，付出了很多最後卻遭劈腿，而文中「相差6歲」、「離過婚」、「有小孩」等關鍵字，讓部分民眾懷疑是影射陳天仁，對此她的經紀人則回應：「兩人交往實際發生的事，只有當事人最清楚，交往時期也絕無單方面付出，真是抱歉因私事佔用社會資源，謝謝大家的關心。」

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近期陳天仁登上《11點熱吵店》，自曝離婚後曾與1位家境富裕、小她6歲的男友交往，不料卻被男方家人討厭。她透露在交往初期曾與男方父母隔空互動，關係相當融洽，不過在男友媽媽看到她的照片後，態度轉為冷淡，更在得知她「離婚、有小孩」的消息後，對男友尖叫大哭，直言「你怎麼可以傻成這個樣子」、「這麼漂亮的女生，為什麼要跟你在一起」，懷疑她貪圖男方家的財產。

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

▲陳天仁近期被部分網友猜測是匿名爆料文的影射對象。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁透露，男友父母後來多次阻撓2人交往，並威脅要斷了仍在唸書的男友金援，她因而向男友提議假裝分手、低調交往。然而她也坦言，此後每當男方父母打視訊電話查勤，她都必須躲到廁所去，讓她漸漸產生「為什麼要這麼見不得人」的念頭，也擔心2人如果長期交往，彼此家庭相處會出問題，因而與對方走向分手道路。

▼《11點熱吵店》節目片段。（翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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