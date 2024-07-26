百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

記者潘慧中／綜合報導

李明川向來很有正義感，但也曾因此無辜惹上是非。他日前上談話性節目透露，曾在百貨公司拾獲手機，因為追不上失主，便轉交到服務台。未料兩個禮拜後，他卻接到「失主喊告」的通知。

▲失主喊告李明川。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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李明川在《女王大人》還原過程，原來他在百貨公司吃飯時，眼前也有一對情侶在吃東西，但就在他再度抬起頭時，那對情侶雖已離開卻留下手機。

連忙告知服務生後，李明川只得到「沒關係」的答案，對方顯然沒有要受理，於是他決定自行追上去。然而，雖然沒有找到失主，他仍貼心地送去服務台。

▲李明川最後將失主的手機送去服務台。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到兩個禮拜後，百貨人員突然打電話通知「失主說他想要找你，因為他想要告你」，當事人聲稱手機上的名牌吊飾不見了，這讓李明川頓時傻眼，「我根本不記得是哪一款手機，更別說它有手機殼或沒有手機殼或上面有吊飾。」

▲失主聲稱手機吊飾不見了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



對於這種狀況，律師簡大為表示拾金不昧確實是美德，「但這個世道你在路上撿東西，通常只會有兩種下場，一種就是冥婚，一種就是被告。」以李明川的狀況，他認為當下通知店員就好。

▲律師簡大為給建議。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）