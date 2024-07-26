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江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

記者劉宛欣／綜合報導

名醫江坤俊前陣子爆出一連串醜聞，後與妻子發布聯合聲明，稱自己沒有出軌也沒有性騷擾，許聖梅近日登上節目時，對此表示尊重，但另外指出「有一件事是事實，跟對錯沒有關係」，江坤俊雖是暖男人設，卻對老婆有很多抱怨，曾透露自己當初會與太太結婚，是因為對方百依百順，但婚後老婆有自己的工作、事業，就不再對他順從。

▲許聖梅透露江坤俊老婆曾為他改名。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩、江坤俊臉書）

▲江坤俊出事，老婆仍力挺。（圖／翻攝自江坤俊臉書）

許聖梅提及江坤俊的老婆劉藺秦是「橋牌女神」，某次要到杭州參加比賽時，江坤俊竟抱怨「她騙我，不敢告訴我她要去比賽，說是要去工作」，許聖梅傻眼批評「這段我不能認同，老婆去比賽是光榮，你幹嘛不贊成？我覺得很奇怪」。

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▲許聖梅透露江坤俊老婆曾為他改名。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩、江坤俊臉書）

▲許聖梅透露江坤俊老婆曾為他改名。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

提起劉藺秦，許聖梅感嘆她真的很愛江坤俊，一直覺得老公是自己的驕傲，事實上劉藺秦曾改過名，原名是劉玉靜，之所以會改名是因為找來命理老師，幫她取了新的名字，讓她能夠旺夫，命理老師還告訴她「妳老公在妳改完名之後，絕對會旺，財源廣進，各方面都非常好，家運也好」，唯一的缺點是她會暴肥。

劉藺秦後來真的胖了30幾公斤，反而江坤俊瘦了十幾公斤，江還一度提醒太太要減肥，劉藺秦也無奈表示「我為了你們家改名，就是會暴肥，你不要管我體重了」。

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