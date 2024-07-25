《青你2》王承渲大手筆米蘭拍MV　喝咖啡竟被當懶蟲...原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

出身自《青春有你2》的王承渲首度嘗試創作，近日遠赴時尚之都米蘭拍攝新曲〈Baby Go〉MV，她在街頭變換多款服裝，以時尚造型自信漫步，並穿插了一小段free style舞蹈，米蘭的好天氣讓她心情愉快，趁著拍攝空檔還去觀光，讓她印象深刻的是看到一大群鴿子從眼前飛過，雖然有些害怕，但也享受了這一刻壯觀畫面帶來的驚喜。

▲王承渲〈Baby Go〉MV遠赴米蘭拍攝。（圖／種子音樂提供）

王承渲特別找來彩妝師楊哲為她打造多變妝容，每一套都呈現不一樣的感覺，展現她多元的面貌與可塑性。歌曲偏向輕搖滾風格，因此妝容上以黑色和粉紅色為基底，亮粉和散粉點綴，既有搖滾帥氣元素，又保有乾淨俐落的甜美風格。

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她在街頭穿著率性嘻哈風，穿插一小段Freestyle舞蹈，行雲流水的舞步超吸睛。她從小就熱愛跳舞，兩三歲時就熱愛表演，學校的各大表演只要有機會都會報名參加，國中時還與同學一起練習K-pop舞蹈，這些都是她夢想的起點。

在米蘭的拍攝空檔，王承渲也體驗了當地的美食，包括披薩和沙拉，感到非常滿足。她特別提到，義大利人如果在早上9點後還喝咖啡會被認為是「貪睡蟲」，因為當地人通常只在早餐時喝咖啡，因此她笑稱自己是「可愛的懶惰蟲」，但喝著甜甜的卡布奇諾讓她感到非常幸福。