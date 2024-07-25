男星躺床拍戲「全劇組面前睡著了」　被初戀臉女神抓包…尷尬道歉

記者黃庠棻／台北報導

田曦薇在《卿卿日常》與白敬亭先婚後愛，這次在《花轎喜事》則是上錯花轎，和男主角敖瑞鵬展開陰錯陽差的愛戀。劇中婚禮劇情，讓敖瑞鵬印象深刻，尤其他在新婚戲裡，一段秒入睡的插曲笑翻全劇組，原來當天田曦薇坐在床邊等著敖瑞鵬接續台詞，時間過了3秒，床上的敖瑞鵬淨毫無動靜，女方輕喊「你不會睡著了吧」，他才驚醒過來，一臉尷尬頻頻向所有人道歉。

▲田曦薇在《花轎喜事》合作敖瑞鵬。（圖／八大電視提供）

《花轎喜事》改編自經典情愛小說；劇情描述武師的女兒李玉湖（田曦薇飾）被許配給將軍，富家千金則是嫁給齊府的三公子齊天磊（敖瑞鵬飾）。兩位姑娘同一天出嫁，途中遇大雨來襲，進到同間廟內避雨，又遇到強盜侵入，慌亂中，新娘上錯花轎，兩段奇緣就此展開。

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▲田曦薇飾演武師的女兒。（圖／八大電視提供）

敖瑞鵬談到初次合作的「初戀臉女神」田曦薇，大讚女方長得漂亮、可愛，且性格直爽，加上兩人是同鄉，會用家鄉話溝通，更拉近距離。因此，被問到要選擇故事裡安排的富家千金，還是武師的女兒為妻時，他笑說，與田曦薇打打鬧鬧，生活多了樂趣，會選擇這段意外良緣。

▲敖瑞鵬拍攝《花轎喜事》鬧出不少笑料。（圖／八大電視提供）

而《花轎喜事》拍攝過程充滿歡樂，在劇情後段重新賜婚情節，敖瑞鵬和田曦薇終於名正言順結為夫妻，田曦薇把嫁對了「郎」口急唸成「ㄋㄤˊ」，NG引來全員大笑。《花轎喜事》26日起，每週一至五晚間9點在八大戲劇台首播。