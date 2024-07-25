許光漢帥臉「頭破血流」哀怨：我想殺青　《正港分局》花絮曝光！

記者黃庠棻／台北報導

《正港分局》今（25）日釋出角色花絮、主視覺，其中「正港小隊超殺版」主視覺設計概念將「殺」字的筆畫拆散於海報當中，包含火力全開的吳明翰（許光漢飾）、頭戴荒謬水果網套的林子晴（王淨飾）、手拿寫錯字成語「殺一警（儆）百」的分局長張永康（馬念先飾）、新加入成員少年（黃奇斌飾）與李淑芬（Lulu黃路梓茵飾），以及出動辦案還在吃的小胖（陳彥佐飾），更暗藏了影集「成語連續殺人事件」核心的細節。

▲《正港分局》釋出主視覺海報。（圖／Netflix提供）

許光漢演活鋼鐵直男刑警、歧視專業戶的吳明翰，談及這次在做影集角色功課，坦言「有了《關於我和鬼變成家人的那件事》經驗後，可以延伸的東西就更多，也變得更白爛，但也因為經歷了毛毛（林柏宏飾）事件，個性上有了蠻大的變化，既有鋼鐵直男又有柔化的一面。」而對於超鬧的正港小隊，他直言「大家就是各司其職的，一起鬧、一起爛，大家不要把這個警局看得太認真，因為我們就是一群拐瓜劣棗，但湊在一起就會變成很強的一個團隊。」在幕後花絮中還有一幕頭破血流，大喊「我想殺青」的畫面，引起大批網友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢拍戲頭破血流。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

同樣強勢回歸《正港分局》，飾演小隊長林子晴的王淨則表示「每天都在片場笑得很開心，就覺得這些人居然能考上警察真的是蠻奇怪的！」坦言這次在影集裡的動作戲是一大挑戰，直呼「最有挑戰的就是有一場要大規模搜查廢棄房子的戲，劇組有特別為此安排了多次的武術訓練！我相信《正港分局》可以帶給喜歡《鬼家人》的觀眾們不一樣的觀影感受！」

▲王淨跟許光漢在《正港分局》中針鋒相對。（圖／Netflix提供）

飾演正港分局分局長的馬念先，談及角色張永康自認和自己很像，說道「這個角色偏向於好好先生，也沒有很強烈的攻擊性」；從音樂圈轉戰戲劇圈的金曲才子黃奇斌挑戰剛當完臥底歸隊的少年，坦言「我剛接到角色的時候，就覺得角色的個性跟我本人蠻接近的，從小看很多老港片、警匪相關的作品，所以這次想像起來還蠻順利的。」

▲《正港分局》中的正港小隊。（圖／Netflix提供）

再次跨界演員，飾演精通十六型人格（MBTI）的犯罪側寫師的Lulu黃路梓茵則直言「這次為了角色，買了很多關於情緒、心理的書籍在家裡，那陣子朋友到家裡作客，還以為我怎麼了，結果我只是在做角色功課。」也透露自己第一次讀劇本就邊讀邊笑，笑言「我很喜歡一群人用最嚴肅、最嚴謹的態度，去做一些很白爛的事情。」

▲大鶴在《正港分局》挑戰跳應援舞。（圖／Netflix提供）

林鶴軒詮釋說話結巴、熱愛地下偶像的法醫，角色極具反差，他透露自己在劇中是一位「茂怪」，直呼「我的角色是茂木由美（角色名）的粉絲，自稱茂怪，我們都直接喊應援喊到燒聲，拍攝現場都要備喉糖！」坦言要在劇中大跳應援舞是最大挑戰。而警局吃貨擔當小胖（陳彥佐飾）抱持著放鬆的心情演出，透露「讓我很印象深刻就是有一場學長（許光漢）受傷坐輪椅，然後我幫忙推的戲。結果不曉得是不是因為小胖上身，怎麼推就是超慢又超卡，拍攝的當下發生了很多劇本以外的笑料，導演和監製都在一旁笑到不行。」