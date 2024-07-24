YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」（王天傑）曾在多家國外航空擔任機長，擁有近30年的飛行經驗，頻道經常分享專業知識以及經驗，深受粉絲喜愛，擁有35萬訂閱。他日前遭到謝姓前女友指控性侵、恐嚇、傷害等罪，目前案件已進入司法程序。24日晚間他首次在事發後上傳新的影片，留言區湧入正反兩派網友論戰。

▲詹姆士頻道24日晚間更新。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

詹姆士的頻道在24日晚間更新了影片，影片內容是先前直播的精華，內容講述搭乘飛機遇到緊急下降時該怎麼做，由於這是他陷入風波後，頻道首次上傳新影片，不少人湧入底下出征「退訂退會員」、「既然無辜何不開個直播講清楚？只是一直發一些沒內容的否認文字，連什麼有做、什麼沒做跟事情的來龍去脈都沒辦法交代清楚」、「女方都拿錄音檔和驗傷照，還有人不信啊」、「不敢開直播？」、「當人被污衊時，不會裝死不出聲，不然就是有鬼」。

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▲詹姆士影片下方湧入正反兩派留言交戰。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士的飛行管制區臉書）

另一方面，也有許多人表達支持，幫詹姆士回嗆批評的負面留言「奇怪這些人怎麼每個都當起法官了」、「私事歸私事，還是支持大佬的專業」、「跟737一樣出事，有高潮就有低潮，這才是人生，我相信大佬能撐過，加油」、「不管結果如何，希望大佬可以順利處理」，在官司判決出爐以前都願意相信他。