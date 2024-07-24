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YTR黑男公開求婚影片！　5年混血女友點頭嫁：我願意

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，還因此結識交往5年多的荷蘭女友Lucy（盧蓁），去年10月他才在社群發文透露即將結婚，沒想到昨（23）日更無預警上傳求婚影片表示：「配對多年，終於輪到我結婚了！」

▲黑男。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲黑男宣布求婚成功。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

影片中，黑男以四種方式向女友盧蓁求婚，他找來姪子「麥麥」、愛貓「花花」助攻，接著再以情歌攻勢以及向對方表示要拍影片，找來女友還原6年前彼此初見面的過程，再當街求婚。黑男對女友深情表示：「妳願意往後的日子要跟我一起過嗎？妳願意嫁給我嗎？」盧蓁表示願意，同時也對鏡頭秀出鑽戒，驚呼好大一顆。為此，黑男甜蜜放閃：「我結婚了！我愛妳盧蓁！」

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▲黑男。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲黑男以愛貓助攻求婚成功。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

黑男在社群轉發求婚影片，同時也坦言，這段感情長跑讓他很珍惜，他特別提到，盧蓁一路以來對他的支持，無論是在街頭配對的工作中，還是在生活的風風雨雨中，她始終不離不棄。為了回報這份深情，黑男決定給盧蓁一輩子的浪漫，所以特別準備了一克拉的鑽戒求婚。貼文及影片曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下祝福的留言。

▲黑男。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲黑男以情歌攻勢求婚成功。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

事實上，黑男在去年10月14日在社群發業配文時，就悄悄鬆口婚事的進度，當時他在文中表示，「北漂努力工作多年，終於存好結婚的聘金，露西家人體諒我的條件，六禮十二禮都沒有要求，一切從簡。」無預警宣布的喜訊，吸引許多網友及粉絲紛紛湧入留言寫下「恭喜」、「好感人」、「超讚的你們」、「賀喜夫人，賀喜老爺」，如今公開求婚成功的影片，再度掀起外界討論。

▲黑男。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲黑男拍片分享求婚過程。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

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關鍵字

黑男邱比特, 盧蓁, 交往, 求婚, 結婚, YouTuber, 網紅

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