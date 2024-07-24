日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

記者田暐瑋／綜合報導

凱米颱風來勢洶洶，考量越晚風雨越大，24日台灣本島全放颱風假，部落客「日本人的歐吉桑」對於台灣放颱風假一事發表看法，直言：「每次颱風來台灣的時候，覺得台灣的市政府真可憐。」並以日本為例，表示日本並沒有颱風假的制度，是否休息完全由公司決定，提出台日兩地上班習慣的差異，引發討論。

「日本人的歐吉桑」24日在臉書上發表了對台灣颱風假制度的看法，每次颱風來襲，台灣的市政府都會面臨巨大壓力，如同這次台中一開始未發布停班停課的消息，就引來了許多批評，他指出台灣社會中存在著各種不同立場的摩擦，包括政治、宗教、代溝、貧富差距、背景等，但在颱風來臨時，大家都會一致要求市政府停班停課，「對外國人來說非常特別的光景，那瞬間可能是全台灣同心的唯一的時刻。」

▲日本人的歐吉桑談台日颱風假差異。（圖／翻攝日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）



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以日本為例，日本人的歐吉桑表示從沒有颱風假的制度，是否休息完全由公司決定，不管公司有沒有放颱風假，許多上班族也會預先訂好公司附近的飯店，以便隔天上班，而費用都是由員工自行負擔，「大家該休息時候卻願意工作，大家下班時候卻願意加班，這才是讓公司（或者顧客）高興（佩服）的行為，也期待這樣子做會有出人頭地。日本上班族工作價值感是跟台灣的完全不一樣。」

日本上班族並不會像台灣一樣，透過轉職來提升待遇或薪水，反而轉職越多，工作條件可能越差，因此日本上班族通常不敢輕易轉職，一旦開始工作，就會長期在同一家公司服務，這被認為是真正的上班族態度，「雖然這價值感是舊的，終身雇用制度早就瓦解了，但是還是日本社會仍然有留在這價值感。」

▲日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）

