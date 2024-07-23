梁文音突剪短髮！　宣布好消息：感謝時間的幫忙

記者蔡琛儀／台北報導

出道16年的梁文音將推出全新單曲〈短痛不如長痛〉，並宣布於10月12日首度在台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」大型售票演唱會。梁文音表示，情歌是她存在的最好證明，希望透過此演唱會，帶領聽者走出不同的道路，無論是療傷或是起程，都有她的情歌陪伴。

▲梁文音10月12日首度在台北國際會議中心開唱。（圖／環球提供）

對於首度舉辦大型售票演唱會，她直呼「期待大過於壓力」，也感謝粉絲的一路支持，帶著她到更好的地方。她搞笑將演唱會比喻為集體療傷與療癒，興奮表示：「這次真的要好好的唱情歌給大家聽，讓大家對我的聲音上癮，就像一個心理治療師，大家定時的回來看診、清空你的內心，得到力量再出發，只要有我的情歌大家就不用怕。」

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她回憶過去星光時期，常被戰友們說有著「老靈魂」，年紀輕輕卻能唱出令聽者也為之心碎的情歌，她坦言當時只是投射情感、讓歌的詮釋聽起來像是情歌，她曾求教許多前輩，前輩異口同聲表示唯一的方法就是時間，「感謝時間的幫忙，這些年我開始學著把發生的事情內化，承認所有遇過好或不好的事，這些經驗是我很好的武器，當我錄音時它就會來幫助我，我很喜歡我現在的狀態，愛情是不可能搞懂的，願意活在自己發生的每件事、愛每個面向的自己，就會感動別人。」

▲梁文音推出新單曲〈短痛不如長痛〉。（圖／環球提供）

為了更貼近靜謐且觸動情感的「情歌」氛圍，梁文音一改以往形象，主視覺宣傳照中，她以耳下短髮搭配線條俐落的紅色長洋裝，更顯知性與優雅。演唱會門票於8月3日開賣，詳洽ibon售票系統。