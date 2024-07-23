74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

▲恆述法師近況曝，目前人在大陸弘法。（圖／翻攝自恆述法師臉書）

圖文／CTWANT

74歲恆述法師是藝人張菲、費玉清胞姊，2020年她曾因欠債3千多萬，跟親弟張菲、費玉清鬧出家庭糾紛，數度登上媒體版面，事隔多月後，恆述法師透露自己靠著直播間神豪幫助下，已將債務全數還清。時報周刊CTWANT也掌握恆述法師近況，在2021年創立「自在禪宗」的她，目前人在大陸直播弘法，要數月後才會返回台灣。而近期她在社群開了「述看～橫豎人生」專欄中可看到，她弘法時不忘戴著有兔耳朵帽、流蘇耳環及寶石項鍊，造型十分搶眼，也被信徒網友誇「美麗依舊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去當藝人時講話大膽的恆述法師，在網路社群上弘法和信徒往來的方式，也與一般法師講經傳道的方式截然不同，身上穿戴著搭配各種飾品配件的她，除了在大陸忙於直播，近日在「述看～橫豎人生」專欄中，每段短短數十秒到一分鐘的內容，經常提醒人必須要孝順，要大家不要一早抽菸喝酒，一定要吃早餐，要懂得扮豬吃老虎，還強調「老天爺會把那些欺騙你的人、危害社會的人， 通通一個不落的全部收到地獄裡」。而留言的者除了感謝法師的話令人醍醐灌頂外，也有人讚美「你的皮膚真的保養得很好，又白又滑」或「耳環好看」，互動相當特別。

▲2020年恆述法師曾為欠高利貸約4千萬，召開記者會說明。（圖／記者林士傑攝）

恆述法師（原藝名費貞綾）16歲出道，因打扮性感加上好歌喉，還曾赴日發展被封為「東方維納斯」，兩個弟弟張菲與費玉清也是她一手提攜進演藝圈。不過她卻在事業最巔峰時，30歲退出演藝圈從商、38歲被宣化老和尚親自剃度出家，更為了出家散盡名下4棟房產。恆述法師曾在受訪時感嘆如果當年賺夠再出家，產值預估至少5、6億，但歷經世事也讓他頓悟出「萬教惟善，隨心自在，先顧肚皮，再顧佛祖」。

2020年初恆述法師爆出欠高利貸約4千萬，同年9月7日她先在社群以直播透露自己債務已由粉絲代為還清，下午隨即召開記者會，說明債務與手足問題，還拋出金句：「小哥（費玉清）封麥、恆述開麥。」宣布自己將全面復出演藝圈，同時表示出家30多年來就沒有所謂的欠債風波，一直過著閒雲野鶴的生活，也沒有外傳的感情等等問題。

▲張菲（左起）、恆述法師以及費玉清是演藝圈中出名3姊弟。（圖／報系資料照）

2020年12月1日恆述法師在律師陪同下，到台北地檢署控告她代為借錢的江姓女弟子。恆述法師說，她為江女緊急疏困，對方卻背信忘義，至今始終沒有正面回應，還把債務全落到她身上，與律師商議後決定對江女提告詐欺。2023年6月判決出爐，台北地方法院依詐欺取財罪，判江女1年2個月有期徒刑，對此，恆述法師受訪表示其實自己已經看開了，得饒人處且饒人，還在庭上幫江女求情。

其實恆述法師當時為了還債，還曾飛到日本賣鑽石，更一度搞到與張菲、費玉清的姊弟關係緊張，在記者會中駁斥張菲借她2億5千萬，還怒嗆說：「我2『億』的確拿了，1個失憶、1個回憶。」公開抱怨兩個弟弟不幫她，未來各走各的路。不過隔年，恆述法師宣告創立「自在禪宗」時，透露已在農曆春節和兩個弟弟破冰和解，一家人上演大團圓戲碼。

▲16歲以藝名費貞綾出道的恆述法師，因打扮性感加上好歌喉，還曾赴日發展被封為「東方維納斯」。（圖／報系資料照）

恆述法師今年再度前往大陸直播弘法，其實數年前她也因為弟弟費玉清在大陸走紅的緣故，受邀主持大型網紅養成節目《厲害了我滴星》，在節目首集就大唱佛法RAP，展現不同於法師形象的反差萌，網友也被她深深圈粉。

而過去對於自己現身時總穿高檔花俏袈裟、戴著珠寶，恆述法師也曾大方回應，身上袈裟件件價值破百萬，更解釋自己修的是「萬教惟善」，不是「為」，而是忄字部的「惟」，從心裡去行善，「齋心何必齋口呢，齋口是裝模作樣」，更表示自己不會輕言退休、養老，宣布全方位復出，不論是公益、電視、綜藝、廣告等工作都不排斥。

▲2020年12月1日恆述法師在律師陪同下，到台北地檢署控告她代為借錢的江姓女弟子。（圖／報系資料照）

延伸閱讀

▸ 有女帶財1／王子搞不定邱宇辰「愛女」 上網告狀Momo醬愛耍賴

▸ 魚與熊掌1／國會改革推進藍黨主席之戰 傳盧秀燕中秋前表態

▸ 娛樂報報／籃籃不認萬年緋聞 下工被豪車溫馨接送