記者蔡宜芳／綜合報導

大陸52歲男星高亞麟因演出人氣陸劇《家有兒女》，有「國民老爸」的封號，然而，他5月被演員女友魏嘉踢爆在孕期劈腿、家暴，形象重挫。高亞麟在事發後，一直保持沉默，22日難得於社群發文，內容卻被網友酸「真諷刺」。

▲高亞麟5月被魏嘉毀滅式爆料。（圖／翻攝自微博）

高亞麟22日在微博發文，寫下：「開始讓人舒服的，一定是言語。後來讓人舒服的，一定是人品。生活不全是利益，更多的是相互成就，彼此溫暖。人與人的關係一定是，敬于才華，合於性格；久于善良，終（忠）於人品。 」

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不過，由於高亞麟自5月被魏嘉爆料後，一直都沒有正面做出回應，如今又突然分享關於「人品」的心靈雞湯，不免被網友狠酸「想出來賺錢了」、「久於善良，真諷刺」、「他在說他是個好人」。

▲高亞麟發文。（圖／翻攝自微博／高亞麟）

此前，魏嘉指控高亞麟在她懷孕時，出軌另一名女星徐梓鈞，還對懷孕五個月的自己動粗，甚至第一次是被打到手骨斷裂無法動彈，男方還突然獸性大發性侵得逞。

而被爆是小三的徐梓鈞，則否認自己介入高亞麟的感情，同時也對於遭男方在聊天紀錄中辱罵是「雞」，要求對方公開道歉。不過，高亞麟對於家暴、劈腿等爭議一概都沒有給出解釋。

▲魏嘉大動作爆料指控高亞麟。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲徐梓鈞被捲入高亞麟的劈腿風波中。（圖／翻攝自微博／徐梓鈞）