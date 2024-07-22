小吳、紀卜心道歉！　認「回應不夠完善」：真誠面對錯誤並改進

記者蔡宜芳／綜合報導

由網紅小吳、紀卜心經營的「十盛熟成奶茶」近日爆出爭議，被質疑未標示清楚成份，掀起網友熱烈討論。雖然小吳和紀卜心於昨（21日）發聲表示「沒有違規」，卻仍未平息風波，兩人為此於22日發聲道歉，承認在包括回應的各方面都不夠完善。

▲小吳、紀卜心22日發文道歉。（圖／翻攝自小吳、紀卜心IG）

小吳和紀卜心在22日的聲明中，對於此次事件佔用了社會資源與新聞版面表示深感抱歉，「此次事件中所造成的誤解和不滿，以及未能及時解答消費者的疑慮，帶給大家諸多困擾和不便，我們真的很抱歉，對不起。」

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小吳和紀卜心坦承，此次事件在回應、溝通和管理方面都存在不足，可能造成了誤導，「未來我們與十盛管理團隊將以更謹慎和專業的態度，去探討問題、回應各界的聲音。」

▲紀卜心和小吳經營的飲料品牌被網友質疑未標示清楚成份。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

他們也再次向外界說明十盛熟成奶茶所使用的原料明細，指出每杯熟成奶茶都使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳，熟成生乳配方中使用了日本進口的北海道生乳粉，並搭配奶精提升風味，「感謝各方人士提供的建言，各門市及官網上已有明確標示，我們會真誠面對錯誤並積極改進，大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。」

【小吳、紀卜心聯合聲明】

對不起！讓大家久等了

我們是小吳、卜心

最近十盛熟成奶茶相關報導引發了社會廣泛關注和討論

佔用了社會資源與新聞版面，我們深感抱歉。

此次事件中所造成的誤解和不滿

以及未能及時解答消費者的疑慮

帶給大家諸多困擾和不便，我們真的很抱歉，對不起。

我們承認，此次事件無論是回應、溝通和管理方面都不夠完善，且可能造成誤導，未來我們與十盛管理團隊將以更謹慎和專業的態度，去探討問題、回應各界的聲音。

我們再次向外界報告十盛熟成奶茶所使用的原料明細。

每杯熟成奶茶都使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳。

熟成生乳配方中使用日本進口的北海道生乳粉

且搭配奶精提升風味。

最初成立十盛的品牌初衷是與大家分享

我們心目中認為最好喝的飲品

一杯能同時保有茶感與濃醇滋味的奶茶。

感謝各方人士提供的建言

各門市及官網上已有明確標示

我們會真誠面對錯誤並積極改進

大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。